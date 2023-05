OL : Laurent Blanc sort la carte PSG face au show Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Vacciné par son limogeage du Paris SG alors qu'il venait de prolonger son contrat, Laurent Blanc ne se fait aucune illusion sur son avenir à l'OL. Il laisse John Textor choisir ses hommes, et verra ensuite pour son poste.

Conforté par John Textor, Laurent Blanc sait bien que cette approbation publique de la part du propriétaire de l’Olympique Lyonnais n’a pas grande valeur. L’entraineur de l’OL en est parfaitement conscient, et l’expérience parle pour lui. Au PSG en 2016, il avait été prolongé dans son contrat avant d’être viré quelques semaines plus tard seulement, en raison d’une élimination en Ligue des Champions. Cela lui avait permis d’empocher plus de 20 millions d’euros d’indemnités de licenciement, et d’appréhender avec lucidité les évènements à Lyon.

Les résultats sportifs ne compteront pas

Car selon L’Equipe, c’est toujours le flou le plus total en ce qui concerne la saison prochaine. Laurent Blanc n’a aucune idée des pouvoirs qui seront octroyés au futur directeur sportif, et si cela débouchera sur son départ. Les résultats sportifs, et notamment la déception de ne pas être européen en fin de saison, n’auront en tout cas aucune incidence. Tout dépendra des hommes en place, de leur volonté, et aussi de la latitude du club sur le marché des transferts pour concocter une équipe qui convient mieux au technicien cévenol. En tout cas, si cela s’agite dans les coulisses, notamment pour un Bruno Cheyrou qui ne sait plus trop sur quel pied danser, Laurent Blanc prend tout cela avec beaucoup de recul.

💬 "Je suis très content pour les joueurs"



Le coach, Laurent Blanc satisfait du match de ses joueurs lors de ce #OLASM 🔴🔵



Toutes les réactions d'après-match sont à retrouver sur @OLPLAY_Officielhttps://t.co/Y2gje90MpR pic.twitter.com/10PEykQwxE — Olympique Lyonnais (@OL) May 19, 2023

Les bonnes performances de cette fin de saison pèsent forcément un peu en sa faveur, même si, avec John Textor à la baguette, le visage de l’OL pourrait être tellement différent cet été que rien ne peut être promis. L’homme d’affaire américain l’montré en indiquant la porte de sortie à Jean-Michel Aulas dans la foulée du rachat du club, il ne compte pas perdre de temps et sait prendre des décisions cash s’il en ressent le besoin.