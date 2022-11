Laurent Blanc ou Peter Bosz, les supporters se déchaînent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En faisant venir Laurent Blanc à la place de Peter Bosz, l'Olympique Lyonnais espérait se relancer en Ligue 1. Finalement, l'OL stagne au classement et la déprime guette le club de Jean-Michel Aulas.

« Certes les adversaires n’ont pas été tout à fait les mêmes, mais avec 7 points en 5 matches depuis l’arrivée de Blanc, l’OL avance au même rythme qu’avec Bosz (1,4 point par match). 8e, la vraie place de cette équipe ». En un message sur Twitter, Hugo Guillemet a résumé ce que de très nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais pensent au lendemain du triste nul arraché par Lyon contre Nice. Même si l’ancien entraîneur du PSG s’était bien gardé de vendre du rêve lorsqu’il a signé son contrat avec le club rhodanien, tout le monde s’attendait à ce que Laurent Blanc trouve au moins des points d’amélioration avant la trêve internationale. Et sur ce que l’on a vu contre le Gym, l’OL paraît toujours être une équipe sans âme et sans coeur, le fameux choc psychologique n’ayant pas eu lieu. Visiblement lassés de cette situation, et même si le Groupama Stadium était comble vendredi soir, les supporters se ruent sur les réseaux sociaux et répondent au journaliste de L’Equipe.

L’OL fait peur à ses propres supporters

Car pour les fans lyonnais, l’heure est peut-être venue de leur dire la réalité, à savoir que les joueurs qui composent l’effectif de l’OL ne sont pas du tout au niveau espéré. Et Hugo Guillemet a visiblement ouvert les vannes à des critiques de plus en plus virulentes. « Merci de le rappeler avant que le gang des Lyonnais de l'équipe ne sorte une autre vérité malhonnête. Blanc se défend du manque de la qualité physique du groupe. Dans deux mois cette excuse ne tiendra plus », « Tu peux mettre Guardiola ou Klopp quand une équipe est déséquilibrée et que ta défense si talentueuse quelle soit sans expérience avec un milieu qui n'arrive pas à distribuer des ballons aux attaquants faut attendre sagement la saison prochaine », « L’OL est à sa place Hugo. Le club ne se donne plus les moyens et dilapide peu à peu ses derniers talents. Fekir, Ndombele, Memphis, Guimarães, Paqueta à tour de rôle pas remplacés.. L’effectif est très moyen/surcoté à présent, on a ce qu’on mérite. Encore merci aux décideurs », « Bcp trop de joueurs sont protégés dans cette équipe ! Et pourtant … exemple Caqueret jamais une frappe aucune action de crée des corner ou coup franc avec des frappes de vieillies ! Le Aouar pareil ! Un gros mercato et obligatoire la les choses doivent changer … ».

Plus personne n’échappe aux critiques, joueurs et dirigeants. Tout cela alors que le championnat est désormais en mode pause pour plus d’un mois, et alors que la semaine prochaine, l’Olympique Lyonnais devrait passer des mains de Jean-Michel Aulas à celles de John Textor. Le milliardaire américain devra rapidement mettre la main à la poche, car Laurent Blanc l’a confirmé dans les couloirs du Groupama Stadium après le nul contre Nice, il souhaite impérativement avoir des renforts lors du prochain mercato d’hiver. Si ce n’est pas le cas, le successeur de Peter Bosz sait que la saison sera longue. Très longue même, l’objectif de finir à une place européenne étant loin d’être garantie.