L1 : Nice gâche un peu la grande fête de l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Groupama Stadium

OL-Nice 1-1

Buts : Lacazette (89e sur pen.) pour l'OL ; Pépé (38e sur pen.) pour Nice

L'OL a réussi à arracher le match nul face à Nice 1-1. Un résultat décevant surtout au vu du contenu offert par les Lyonnais. Que la trêve fera du bien aux Gones...

Après son revers à Marseille et avec Karim Benzema présent sur place, l'OL avait à cœur de réaliser un grand match dans un Groupama Stadium plein à craquer. L'OL mettait les ingrédients sur le plan collectif mais les occasions étaient trop rares, à cause d'un manque de propreté technique. Pire, l'OL concédait des situations dangereuses derrière. Sur un beau centre de Diop, Laborde tentait sa chance et servait involontairement Pépé qui concluait en position hors-jeu (26e). Ensuite, Diop, bien placé pour une frappe enveloppée, envoyait le ballon au-dessus. Finalement, le couperet tombait pour les Lyonnais. Tagliafico contrait une frappe de Pépé du bras et la VAR accordait un penalty. Lopes arrêtait le tir de l'Ivoirien mais en quittant sa ligne trop tôt. Le second tir était victorieux pour Pépé.

87' GOOOOAAAAAAAALLLLLLL !!!@LacazetteAlex transforme le penalty, il égalise devant un Virage Nord bien éclairé...#OLOGCN 1-1 pic.twitter.com/d8ufSpMBSu — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2022

Rentrés sous les sifflets de leurs propres supporters, les joueurs lyonnais revenaient avec de bonnes intentions. Ils se procuraient plus d'occasions mais le déchet technique était encore trop présent. Mais, la grande occasion arrivait enfin pour les Gones. Tagliafico frappait de loin, son tir dévié par Dante trouvait le poteau (66e). Alors que rien ne semblait augurer d'une égalisation, Lacazette s'écroulait au contact de Todibo et obtenait un penalty généreux. Le capitaine lyonnais ne tremblait pas pour inscrire son neuvième but de la saison et sauver le nul pour l'OL. Les Lyonnais restent huitièmes, un point devant Nice.