La vente de l'OL n'aura pas lieu ce vendredi !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais ne sera pas vendu ce vendredi 30 septembre, date qui était prévue depuis longtemps pour la cession du club de Jean-Michel Aulas.

Le timing pour le « closing », la finalisation financière de la vente, est jugé trop serré alors que les dernières étapes du financement ont été validées très tardivement. Tout semble en ordre sur le plan comptable, mais le délai ne sera donc pas respecté, a fait savoir l’OL dans un communiqué de presse. Le groupe de Jean-Michel Aulas tient toutefois à faire savoir que la vente devrait se dérouler comme prévu, mais avec simplement un retard de quelques jours, peut-être même une semaine ou deux. Les aspects juridiques de la transaction ne sont pas encore validés, et tout le monde a donc préféré être raisonnable en reportant la vente. Un retard qui arrive parfois dans des transactions aussi importantes, même si cela permet de rappeler à quel point John Textor, l’acheteur, a eu du mal à trouver les moyens de financer son opération, et a ainsi fait appel à un fonds d’investissement, Ares, pour réussir son tour de table.

L'accord des banques est dans la poche

« Un accord de principe a également été conclu récemment entre Eagle Football et ses principaux partenaires financiers concernant les principaux termes d'un financement pour la réalisation de l'Opération. Les accords définitifs sont en cours de préparation », a fait savoir l’OL, qui évoque des discussions pour une nouvelle date de closing, avec dont le rachat à faire approuver par les actionnaires. En tout cas, tout est en ordre au niveau des banques, ce qui était le principal problème étant donné que 13 établissements bancaires regroupent la dette de l’OL. Chez les investisseurs, tout roule également. « La quasi-unanimité des prêteurs a déjà donné un accord de principe, et le groupe attend l'accord de l'ensemble des prêteurs avant le closing », a fait savoir l’OL, pour qui la vente du club à John Textor n’est désormais plus qu’une question de jours.