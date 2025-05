La DNCG va frapper, sept joueurs pour sauver l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le maintien en Ligue 1 de l'OL pourrait être associé à une limitation du mercato pour le club rhodanien. Une solution de repli existe.

L’Olympique Lyonnais ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé par la DNCG, qui a déjà pris des décisions fortes à l’encontre du club de John Textor, dont la gestion sulfureuse n’a pas fini de faire parler. Le propriétaire américain se veut confiant et assure que ce rendez-vous très bien préparé permettra à l’OL d’avoir le feu vert pour jouer en Ligue 1 mais aussi investir encore cet été pour se renforcer, la crainte de voir le mercato être bridé est tout de même réelle. L’OL va clairement devoir vendre ses joueurs à forte valeur marchande, et cela commence par un Rayan Cherki qui se rapproche chaque jour de Manchester City. Les joueurs à gros contrat ne seront pas retenus, tandis que des cadres comme Alexandre Lacazette ou Nicolas Tagliafico savent déjà que leur aventure s’arrête là. Et si l’OL devait réellement faire le vide dans son effectif, ce serait alors le moment, pas forcément idéal ni choisi, mais vital, d’aller chercher dans le centre de formation.

Sept pépites attendent leur heure

Le média local Olympique et Lyonnais fait le point sur la relève qui se prépare. Depuis l’arrivée de John Textor, en raison notamment de quelques mercatos spectaculaires, les joueurs mis en avant depuis le centre de formation ne sont pas si nombreux. Mais la passerelle risque de s’ouvrir avec le calendrier chargé de la saison prochaine et les renforts de l’extérieur qui ne viendront certainement pas par dizaines. Résultat, sept joueurs attendent leur chance et rêvent de découvrir ou de s’imposer dans l’équipe première de l’OL. Il s’agit de Mathieu Patouillet (21 ans), Justin Bengui (19 ans), Achraf Laâziri (21 ans), Teo Barišić (20 ans), Islamdine Halifa (20 ans), Mahamadou Diawara (20 ans), Enzo Molebe (17 ans) et Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans). Une stratégie tournée vers les jeunes qui ne déplairait pas aux supporters, pour qui leur club doit s’appuyer sur le centre de formation. Par contre, malgré leur talent et leur envie, ces promesses de l’OL risqueront de rendre la formation de Paulo Fonseca moins compétitive au plus haut niveau.