La DNCG se félicite d’avoir sauvé l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le début d'été a été chaud pour l'Olympique Lyonnais, qui a frôlé la relégation en Ligue 2 en raison de ses grandes difficultés financières. La DNCG est revenue sur cette période compliquée pour l'OL.

Les calendriers sont publiés et les sanctions sont tombées, la DNCG a terminé son long passage en revue des clubs de l’été pour connaître le bilan financier de chacun. Dans l’élite, l’Olympique Lyonnais est clairement le club qui a été le plus chahuté, passant tout proche d’une relégation définitive en Ligue 2. La faute à la gestion de John Textor depuis son rachat du club, lui dont la stratégie et les actes ne correspondaient jamais aux paroles et aux promesses. Les rencontres entre l’Américain et la DNCG ont été nombreuses, mais à chaque fois avec des incompréhensions majeures et des absences totales de garanties. En prononçant la relégation de l’OL, le gendarme financier est persuadé d’avoir provoqué les changements nécessaires à la tête du club pour lui éviter de déposer le bilan dans les années à venir.

« Les problèmes de Bordeaux et de Lyon auraient ainsi pu être évités si les repreneurs avaient suivi nos préconisations - trop de dettes, insuffisance de capitaux propres, projections sportives optimistes basées sur des qualifications en C1 et des ventes de joueurs régulières - car nous avions alerté dès le départ sur le risque d'une fuite en avant. La DNCG n'est pas le problème, elle fait partie intégrante de la solution, et c'est son électrochoc qui a permis à l'OL de finalement rester en Ligue 1. Le rôle de la DNCG est d'apprécier sur la durée la capacité d'un club à honorer ses engagements. Avec la majorité des actionnaires, nous avons construit une relation de confiance, même si nous avons parfois avec eux des discussions animées et robustes. Force est de constater que John Textor n'a pas toujours répondu aux attentes exprimées alors même qu'il nous avait indiqué avoir bien compris. La confiance s'est peu à peu érodée », a livré le patron de la DNCG Jean-Marc Mickeler, qui a ensuite rendu hommage au travail réalisé par Michele Kang en très peu de temps.

Michele Kang a fait des miracles

« La nouvelle direction a revu les comptes et retravaillé le budget en tenant compte de tous les points soulevés dans notre décision de première instance, jusqu'à obtenir un cadrage jugé satisfaisant par les auditeurs, réduisant notamment les besoins de financement », a livré le boss de la DNCG, persuadé que la route est longue mais que des clubs comme l’OL vont profiter de cette cure d’austérité pour assainir leurs finances qui en ont bien besoin.