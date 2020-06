L1 : Un choix « stupide », Houllier attaque la France de face

Dans : OL.

Dès la fin du mois d’avril, Edouard Philippe a sifflé la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1 depuis la tribune de l’Assemblée Nationale.

Le surlendemain, la Ligue de Football Professionnel prenait acte de la décision du Premier Ministre en officialisant le classement final, établi au quotient. Depuis, certaines révélations ont indiqué que c’est Emmanuel Macron qui a pris la décision de stopper définitivement la saison de Ligue 1 en cours, après s’être renseigné auprès de certaines personnalités influentes du football français dont Didier Deschamps, Noël Le Graët ou encore Jacques-Henri Eyraud. Du côté de Lyon, cette décision précipitée ne passe pas. Et après Jean-Michel Aulas, c’est Gérard Houllier qui est monté au front pour faire part de son écœurement.

« Pour moi, le football est synonyme d’espoir et d’optimisme. Le football en Allemagne a repris, ce qui est juste pour la compétition et aussi un énorme coup de pouce mentalement pour la population. La France a fait une erreur. Elle a pris une décision très rapide (le 30 avril). Non seulement c’est stupide, mais maintenant ça devient têtu. Ils devraient dire que nous avons fait une erreur, maintenant nous changeons notre choix et nous recommençons. La Premier League a attendu jusqu’à la dernière minute pour voir si elle pourrait reprendre la compétition ou non. Je pense que c’est une très bonne chose » a fait savoir le conseiller de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais dans les colonnes du Daily Mirror. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir alors que du côté des supporters rhodaniens, on est globalement d’accord avec la position défendue par Jean-Michel Aulas et Gérard Houllier, à savoir que la décision de stopper définitivement la Ligue 1 a été prise bien trop rapidement de la part du chef de l’Etat et de son Premier Ministre…