L1 : Le foot en crise, Macron sort son téléphone

Dans : Ligue 1.

La semaine qui se profile sera assurément décisive pour l’avenir du football français, divisé au plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire.

Et pour cause, le Conseil d’Etat rendra lundi ou mardi son verdict après les recours de Lyon, du Toulouse FC et de l’Amiens SC. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron s’entretiendra en personne avec le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, à en croire les informations obtenues par le Journal du Dimanche. Dans son édition du jour, le média indique qu’un rendez-vous téléphonique entre les deux dirigeants est prévu cette semaine, probablement mercredi, afin d’envisager plusieurs mesures d’urgence afin de limiter les conséquences économiques de la crise du Covid-19 pour le football amateur et professionnel.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le football amateur réclame des aides d’urgence afin d’amoindrir les conséquences de la crise. De son côté, le football professionnel est plus divisé que jamais et assurément, le chef de l’Etat serait bien inspiré de taper du poing sur la table afin de mettre fin à la cacophonie ambiante depuis le début la pandémie sur le territoire français. Pour rappel et à ce sujet, Le Parisien indiquait dans son édition de mercredi que c’est Emmanuel Macron en personne qui avait pris la décision de stopper définitivement la saison 2019-2020 de Ligue 1 après s’être entretenu avec plusieurs personnalités influentes du football français dont Noël Le Graët, Didier Deschamps… ou encore Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir quelle sera la teneur exacte des échanges entre Emmanuel Macron et Noël Le Graët et si cet entretien précédera des annonces officielles de la part de l’Elysée et/ou de la FFF.