L'OL victime d'une faute professionnelle, il devient fou

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vécu un traumatisme important en Ligue Europa dans la semaine face à Manchester United. Les Gones n'auront pas su gérer la pression en fin de prolongation.

L'OL aura sans doute mal à la tête pendant quelques semaines. Il faut dire que la récente élimination face à Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa a de quoi traumatiser les joueurs rhodaniens. Les hommes de Paulo Fonseca menaient 4 buts à 2 en fin de prolongation avant d'encaisser trois buts en quelques minutes. Au moment du penalty marqué par Alexandre Lacazette et qui a donné deux buts d'avance à l'OL, beaucoup de joueurs lyonnais se sont enlacés, persuadés que la qualification était acquise. Un comportement qui a mis hors de lui Rolland Courbis, qui aurait voulu bien plus d'humilité. D'autant que les Gones s'étaient déjà fait punir de la même façon en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille.

L'OL invité à se remettre en question

Dans L'Equipe du Soir, le consultant, et ancien entraîneur, n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de l'attitude des joueurs lyonnais : « J'ai passé ma vie à combattre les embrassades stupides que je ne supporte pas. C'est ridicule. Le match n'était même pas terminé. On a atteint le ridicule. C'est une faute professionnelle. Déjà lors de Lyon-OM, Cherki était parti nous faire un strip-tease, monter sur la barrière... L'OM gagne 3 buts à 2 ensuite. (...) Je suis peut-être sévère, mais c'est inadmissible ce qu'il s'est passé. Est-ce que du côté de Lyon, on réalise que le problème n'est pas terminé ? Au moins que ça serve de leçon pour l'avenir ». L'OL n'aura pas trop le temps de cogiter ou de s'apitoyer sur son sort, car un derby bouillant en Ligue 1 contre l'AS Saint-Etienne attend les hommes de Paulo Fonseca.