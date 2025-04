OL ‍: Arsenal contacte le clan Cherki ‍!

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite contre Manchester United (5-4 ap) en Ligue Europa jeudi, Rayan Cherki a encore impressionné les Anglais. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais fait grimper sa cote outre-Manche. Et notamment du côté d’Arsenal, le nouveau courtisan annoncé.

Encore un gros match signé Rayan Cherki. Certes, le milieu offensif n’a pas mené l’Olympique Lyonnais dans le dernier carré de la Ligue Europa. Mais sa prestation en quart de finale retour contre Manchester United confirme la nette progression constatée ces derniers mois. L’atmosphère d’Old Trafford n’a pas du tout inhibé le pur produit rhodanien décidément inspiré face aux Anglais.

OL : Cherki fait halluciner une légende de MU https://t.co/riqrU4DFmH — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Avant ses performances lors de cette double confrontation, l’international Espoirs tricolore s’était déjà illustré avec deux passes décisives et un but contre les jeunes Britanniques (5-3) en mars dernier. Autant dire que Rayan Cherki ne cesse de faire grimper sa cote de popularité outre-Manche. On parlait récemment d’un intérêt de Manchester City pour le Lyonnais. Mais d’après nos confrères de Fichajes, Arsenal a fait son apparition sur ce dossier. Mieux encore, les Gunners seraient désormais mieux placés pour obtenir la signature du Bleuet. Le club londonien aurait déjà pris contact avec l’entourage de Rayan Cherki en vue d’une arrivée cet été.

Cherki pour renforcer l'effectif d'Arsenal

Chez le futur adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions, on considère que le Franco-Algérien peut amener de la profondeur dans l’effectif du manager Mikel Arteta, en manque de solutions à cause des blessures cette saison. En cas d’offre concrète, on peut penser qu’Arsenal ne laissera pas le Gone insensible. Reste à savoir si l’actuel deuxième de Premier League parviendra à s’entendre avec l’Olympique Lyonnais. Le club de John Textor n’est pas en position de force. Mais son joueur sous contrat jusqu’à l’année prochaine peut quand même rapporter un montant intéressant.