L'OL vers la C1, Fonseca a trouvé l'astuce imparable

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Très facile vainqueur du Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais se rapproche fortement d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. D'ailleurs, les Gones savent exactement quoi faire pour remporter leurs trois derniers matchs de la saison.

Le Stade Rennais n'a plus rien à jouer dans cette saison de Ligue 1, et cela s'est vu samedi soir face à l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont très rapidement pris l'avantage dans cette opposition, inscrivant trois buts en première mi-temps. Menés, les Rennais ont eu un sursaut d'orgueil et ont réduit la marque par l'intermédiaire de Ludovic Blas au retour des vestiaires, avant que Georges Mikautadze ne mette fin aux espoirs rennais en inscrivant un quatrième but somptueux. Avec cette victoire, l'Olympique Lyonnais continue son ascension en Ligue 1 et peut clairement rêver d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. En tout cas, tant que les Gones utilisent leur solution miracle, ils ont toutes leurs chances.

Pour gagner, l'OL a l'astuce

L'OL refuse de donner des milliers d'invitations https://t.co/FkIS2N8Crm — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2025

En recrutant Thiago Almada, l'Olympique Lyonnais s'est octroyé les services d'un porte-bonheur. Une statistique montre en effet que l'OL a remporté 6 des 6 matchs au début desquels le joueur prêté par Botafogo a été titularisé. Paulo Fonseca sait donc clairement quoi faire s'il veut remporter les trois dernières rencontres de la saison. En tout cas, face à Rennes, il a montré qu'il n'était pas juste un grigri. Fautif sur la réduction du score rennaise, il a toutefois gratifié ses supporters de deux jolies passes décisives en première période.

Quoi qu'il en soit, si l'on regarde le calendrier de l'Olympique Lyonnais, cocher Thiago Almada sur la feuille de match ne suffira pas à glaner 9 points sur 9. En effet, les Gones vont devoir se défaire du RC Lens puis de l'AS Monaco avant de conclure la saison au Groupama Stadium face à Angers. Trois matchs difficiles et trois victoires impératives pour espérer se qualifier en C1.