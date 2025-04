OL ‍: Le but de Mikautadze vaut quelques dizaines de milllions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La nette victoire de l'Olympique Lyonnais face à Rennes (4-1) permet au club de John Textor de revenir dans la course à la Ligue des champions. Et le but marqué par Georges Mikautadze vaut pour l'instant de l'or pour l'OL.

Une semaine après la grosse déconvenue à Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire ce samedi contre le Stade Rennais et remonte à la quatrième place au classement. Une place synonyme de barrage qualificatif pour la Ligue des champions, même si l'OL est à égalité avec Nice. En attendant, le résultat de Lille, qui se déplace dimanche à Angers, l'équipe de Paulo Fonseca est passée devant le Gym grâce au superbe but marqué par Georges Mikautadze à la 77ᵉ minute contre Rennes.

77' ET LE BUUUUUUUT de Georges, à peine entré en jeu



Magnifique combinaison avec @rayan_cherki 🔥#OLSRFC | 4-1 pic.twitter.com/u5mzsDDPbp — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2025

En effet, au classement, l'OL et Nice sont à égalité (54 points), mais le but de l'attaquant international géorgien permet à Lyon d'avoir la même différence de buts que Nice (+20). Et grâce à cela, le club de John Textor passe devant les tombeurs du PSG au classement de Ligue 1. Suite à cette égalité, le règlement de la Ligue 1 prévoit ensuite que les deux confrontations entre les deux clubs à égalité qui permet de faire la différence. Et cette saison, l'Olympique Lyonnais a battu deux fois l'OGC Nice (4-1 à Lyon le 1er décembre 2024 et 0-2 à Nice le 9 mars dernier). Sans le but de Mikautadze, le club azuréen serait devant l'Olympique Lyonnais alors qu'il ne reste plus que trois matchs à disputer.