L’OL va très bien, Textor attaque L’Equipe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL, via son président John Textor, a décidé de prendre la parole après différents articles faisant état d'une situation compliquée sur le plan financier et de risques de grosses sanctions.

Après de nombreux signaux alarmants dans différentes instances, que ce soit auprès de la DNCG, de la FIFA ou de l’UEFA, l’Olympique Lyonnais a décidé de prendre la parole par le biais d’un communiqué musclé ce jeudi en fin de soirée. John Textor s’est exprimé sur ses différents réseaux pour dénoncer l’acharnement d’un média en particulier, L’Equipe pour ne pas le nommer, qui a sorti plusieurs articles sur la mauvaise santé financière de l’OL. Le patron d’Eagle ne remet pas en cause les chiffres donnés, mais estime qu’ils sont totalement biaisés par le fait que son groupe a beaucoup investi pour faire de Lyon une place forte du football français et européen, et que forcément cela provoque des conséquences économiques qui peuvent paraitre préoccupantes.

L'UEFA a compris la situation de l'OL

Clarification de John Textor concernant les récentes informations relatives à l'Olympique Lyonnais et à Eagle Football



À l'attention des supporters de l'Olympique Lyonnais,



À l'attention des supporters de l'Olympique Lyonnais,

Je comprends que l'Olympique Lyonnais doit faire face à de nombreux défis dans le contexte économique…

Mais la santé de l’OL et d’Eagle est très bonne, assure John Textor dans un long plaidoyer. « Cela dit, lorsque le même journaliste, issu d'un grand média, écrit au moins trois articles (DNCG, sanctions de Paulo Fonseca et UEFA) qui révèlent des sources directes, prédisant des scénarios alarmants de sanctions et d'échec, avec des scénarios hypothétiques qui sont portés à la connaissance du journaliste avant d'être connus de notre club - ou pire, dans certains cas, les articles sont basés sur des demi-vérités qui ne sont pas encore avérées et qui pourraient ne jamais se produire, nous devons réagir afin d'éviter toute désinformation qui semble (non pas de la part du journaliste, mais de la source anonyme) avoir un objectif malveillant. L'article en question publié aujourd'hui intitulé : « L'UEFA propose un « accord négocié » à l'OL, qui risque une exclusion des coupes européennes en cas de refus », a dénoncé John Textor, qui s’est ensuite adressé directement aux supporters de l’OL.

« Mes partenaires chez Eagle Football ont investi massivement dans l'Olympique Lyonnais afin de reconstruire notre compétitivité et de ramener des trophées importants à Lyon. Depuis décembre 2022, en plus du coût de notre acquisition de l'OL, nous avons investi plus de 293 millions d'euros directement dans votre club. Bien sûr, notre investissement a financé les lourdes pertes d'exploitation dont nous avons hérité, mais nous avons également investi massivement dans notre effectif afin d'être compétitifs pour remporter des titres européens à des niveaux de plus en plus élevés. D'un point de vue comptable, ces pertes et ces investissements ont des conséquences : l'investissement d'aujourd'hui dans un joueur devient l'« amortissement » de demain, comptabilisé comme une perte financière. Ces pertes et ces investissements doivent être couverts, comme dans toute autre entreprise, et nous continuerons à le faire à Lyon », a promis John Textor, pour qui il n’y a aucun inquiétude à avoir pour l’avenir du club rhodanien.