L'OL reçoit une offre à 40 millions d'euros

Par Hadrien Rivayrand

Thiago Almada ne sait pas encore où il débutera la prochaine saison. Mais plus les jours passent plus le champion du monde argentin semble s'éloigner d'un futur à l'OL.

L'OL a sauvé sa peau en Ligue 1 mais le club rhodanien devra néanmoins surveiller ses finances de près. Les Gones auront du mal à garder certains éléments majeurs de leur effectif. Thiago Almada est concerné. L'international argentin était arrivé récemment en prêt depuis Botafogo sous une combine dont seul John Textor a le secret. Almada est supposé retourner au Brésil même si l'Américain voulait le garder à Lyon. Problème, Textor a été éjecté de l'Olympique Lyonnais. L'avenir de Thiago Almada n'est plus aussi limpide mais heureusement pour lui, l'ancien d'Atlanta ne manquera pas d'opportunités pour rebondir au plus haut niveau.

Almada échappe au Benfica et à l'OL et file à Madrid

Si son nom est beaucoup revenu du côté de Benfica ces dernières heures, Almada devrait en réalité s'engager avec l'Atlético Madrid. C'est du moins ce que croit savoir Record, qui parle même d'un accord autour d'une somme de 40 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent pour John Textor et Eagle mais de l'amertume pour l'OL, qui ne pourra donc plus compter sur les services de Thiago Almada, qui n'aura fait que quelques mois dans le Rhône. L'Atlético Madrid pourrait en revanche compter sur un joueur déjà bien expérimenté et qui a encore tout à prouver en Europe. La saison prochaine, nul doute que les Colchoneros lutteront pour le titre en Liga, ce qui ne sera pas le cas de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Un Olympique Lyonnais qui devra se montrer malin afin de se renforcer cet été sur le marché des transferts. Le club veut se montrer actif sur le mercato des joueurs libres ou alors sur des prêts.