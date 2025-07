OL ‍: Thiago Almada de retour, l'incroyable revirement ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le départ de Thiago Almada de l'Olympique Lyonnais semblait acquis, Benfica étant en pole pour s'offrir l'international argentin prêté par Botafogo à l'OL. Mais, L'Equipe confirme que Lyon n'a pas dit son dernier mot.

Dans une semaine pour le moins chaotique, mais qui s'est cependant bien terminée, les supporters de l'Olympique Lyonnais pourraient avoir une nouvelle surprise. Car depuis quelques jours, la messe paraissait dite concernant Thiago Almada, arrivé sous forme de prêt à l'OL dans un des tours de passe-passe de l'ère John Textor. Reparti à Botafogo, le milieu de terrain argentin était annoncé comme très proche de Benfica, où les dirigeants portugais veulent l'associer à João Félix, qu'ils souhaitent également faire revenir six ans après son transfert pour 127 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. Concernant Thiago Almada, les négociations avancent bien avec Botafogo, qui devra verser à l'OL une partie du montant de l'éventuel transfert. Pourquoi éventuel ? Car Régis Dupont et Hugo Guillemet révèlent ce samedi que Lyon n'a pas dit son dernier mot.

L'OL n'a pas dit adieu à Thiago Almada

Nos deux confrères expliquent que même si Benfica a de l'avance concernant la venue de Thiago Almada, cela bosse du côté de chez Eagle Football Group sur un possible nouveau prêt du milieu de terrain argentin à l'Olympique Lyonnais. Une décision assez surprenante puisque cela implique pour l'OL de faire une croix sur l'argent du possible transfert d'Almada. Du côté de l'international argentin de 24 ans, l'idée de revenir à Lyon n'est pas la priorité, le natif de Buenos Aires étant clairement tenté par le projet présenté par les dirigeants de Benfica. Les choses ne seront donc pas simples si Botafogo et l'Olympique Lyonnais veulent sceller un nouvel accord pour un prêt de Thiago Almada, mais cela est dans l'air du temps. Et comte tenu de la séquence vécue depuis quelques semaines, plus rien ne semble totalement impossible du côté du Groupama Stadium, y compris que le milieu de terrain revienne pour une saison de plus en Ligue 1 et en Europa League.