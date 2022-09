L'OL n'est pas si Vert, la polémique relancée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'écologie est soudainement au centre des accusations au sein du football français. Et après le PSG, l'OL est lui aussi victime d'un tacle bien ciblé sur les réseaux.

Il a suffi d’un petit message de la SNCF sur Twitter pour que le football se retrouve au coeur d’une polémique sur fond d’écologie. Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont eu certes le tort de s’esclaffer de rire à la question d’un journaliste sur l’utilisation à outrance des jets privés et la possibilité de prendre le train pour faire les déplacements, mais le retour de bâton a été assez disproportionné. Le PSG s’est fat taper dessus pour sa faible préoccupation au problème écologique, ce qui n’a pas du tout plu à Nasser Al-Khelaïfi. Résultat, l’entraineur parisien s’est excusé en public et a fait savoir qu’il prenait bien évidemment le problème au sérieux. La récupération politique n’a pas tardé, et tout le monde a pris son meilleur profil de donneur de leçons pour expliquer qu’il fallait faire des efforts pour la planète, et que c’était bien évidemment au football de montrer l’exemple.

Grand classique pour certains clubs pros de foot. Le bus de l’#OL est donc venu à vide de Lyon à Lorient pour emmener les Lyonnais à l’aéroport qui se situe à un quart d’heure (et il repart à vide ensuite) ! Non mais… 😱😱 #CharAvoile #carbone #FCLOL pic.twitter.com/45ahEX3UJY — David Phelippeau (@dphelippeau) September 7, 2022

Jean-Michel Aulas en a profité pour y mettre son gain de sel, rappelant que l’OL se voulait exemplaire et allait essayer de réduire sa consommation énergétique de 20 % tout en produisant 80 % de sa consommation électrique. « C’est un sujet très important qui doit être respecté et, en tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires », a fait savoir le dirigeant lyonnais, qui se veut à l’avant-garder à l’image de sa salle moderne dont la construction va bientôt débuter.

Le bus de l'OL traverse la France à vide

En attendant, il y a toujours des vestiges des mauvaises habitudes d’avant, et le journaliste David Phelippeau ne s’est pas privé de surfer sur le « char à voile gate » en rappelant la pratique de l’OL en déplacement. Ainsi, si la délégation lyonnaise a rejoint Lorient en avion, ce qui reste un moyen de transport logique vue la distance, son car était parti à vide de Lyon pour l’attendre à l’aéroport et faire ainsi le très court trajet de la descente de l’avion jusqu’au stade. Même chose au retour, puis retour du car à vide vers Lyon, pour une utilité minime, mais une empreinte carbone peu recommandable pour quelques kilomètres de route avec les joueurs. « Grand classique pour certains clubs pros de foot. Le bus de l’OL est donc venu à vide de Lyon à Lorient pour emmener les Lyonnais à l’aéroport qui se situe à un quart d’heure (et il repart à vide ensuite) ! Non mais… », a ironisé le journaliste, qui rappelle que quelques clubs en France s’adonnent à cette pratique depuis des années. Une preuve de plus que si chacun veut chercher la petite bête dans le football, il y aura de quoi alimenter des polémiques pendant encore très longtemps. C’est bien l’un des rares moments où l’écologie est considérée comme un problème majeur pour nos élites.