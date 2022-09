Mbappé et le char à voile, le PSG et Al-Khelaïfi dégoûtés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La polémique du char à voile et les sorties moqueuses de Galtier et Mbappé n'ont pas du tout été du goûté du PSG.

Si le patron de la SNCF voulait se faire du buzz sur le dos du PSG, c’est réussi. Mais désormais; la discussion va bien au-delà du simple trajet du club de la capitale pour effectuer ses matchs de Ligue 1. Interpellé par Alain Krakovitch, patron des TGV au sein de la société française de transports ferroviaire, le champion de France a vu cette question être rappelée en conférence de presse avant le match face à la Juventus. Cela a provoqué une explosion de rire inattendue entre Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Si la complicité entre les deux hommes a fait sourire les supporters parisiens, cela a laissé paraitre une absence de sérieux assumée sur les questions écologiques qui a beaucoup étonné. De la classe politique aux associations spécialisés, le feu vert était donné pour taper le PSG, coupable, comme 99 % des clubs de l’élite, de préférer l’avion au train. Nantes va en effet jouer à Paris en se déplaçant en avion, et personne ne s'en étonne... Même si le club de la capitale s’est déjà expliqué sur son choix, pour des raisons logistiques et sécuritaires, et aussi l’absence de trains de nuit pour revenir des matchs.

Le PSG est à côté de la plaque

Le mépris du coach du PSG Christophe Galtier



Et le long rire de @KMbappe



Quand @LCI #toutestpol leur demande une réaction au patron des TGV qui leur propose un train privatisé plutôt qu’un jet privé pour faire Paris-Nantes.



RDV demain, 11h, sur la 26#Mbappe #Galtier #lti pic.twitter.com/7LsMpM6QMI — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 5, 2022

Résultat, outre le rire conjoint de Mbappé et Galtier, l’entraineur parisien a préféré manier l’ironie en expliquant qu’il avait contacté l’entreprise chargée du déplacement du PSG pour désormais faire ces voyages en char à voile. Si l’écologie est un problème que les gouvernements successifs prennent rarement à bras le corps, cette sortie pleine de moquerie de « Galette » offre la possibilité de s’attaquer au club français le plus prestigieux, et au train de vie des footballeurs par la même occasion. Pour l’image, la sortie de l’entraineur du PSG est en tout cas très mauvaise. « Ce sont des réactions hors sol, que ce soit d’un point de vue écologique ou social. Ils donnent l’impression de ne pas comprendre les enjeux climatiques, d’être à côté de la plaque. Franchement, parler de char à voile, c’est d’un autre âge. J’ai trouvé les propos de M. Galtier totalement méprisants et méprisables », a lancé dans Le Parisien, Aurore Laluq, député européenne du mouvement citoyen Place Publique.

"On peut aller à Nantes de Paris en char à voile. Il faut juste 9 heures, un vent bien orienté et constant." La Fédération française de #CharAVoile @ffcvweb remercie le PSG pour le coup de projecteur inattendu, et invite les joueurs à une initiation.https://t.co/IYvmheuzbG pic.twitter.com/Skj9Vo5Gbf — L'Obs (@lobs) September 6, 2022

Au moins, la sortie de Galtier et le rire de Mbappé, qui a déclaré « ne rien penser » de l’utilisation à outrance des jets privés, a permis de mettre le débat sur le devant de la scène. Le parti du gouvernement, Renaissance, a pointé du doigt l’attitude des représentants du PSG. « Kylian Mbappé et Christophe Galtier viennent de démontrer qu’on ne peut pas compter sur la bonne volonté et que si on ne fait pas de punitif on n’y arrivera pas, qu’avec le fric on peut se foutre de l’écologie. C’est symbolique, mais la politique est faite de symboles », a expliqué Anne-Laure Pétel, députée de Renaissance.

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas aimé le bad buzz

D'ici à ce qu'on découvre que le président de la Fédération Française de Char à Voile se déplace en jet privé... — Florian Gazan (@flogazan) September 6, 2022

Ecologique convaincu ou opportunisme, le déferlement continue sur le PSG et le football ce mardi, ce qui laisse entendre que Christophe Galtier ne se fera plus avoir, et pratiquera plus que jamais la langue de bois sur les questions tendancieuses. Cela a permis de régaler en tout cas, le président de la fédération de Char à Voile étant désormais l’invité à absolument avoir sur les émissions d’informations des chaines spécialisées. Des réactions en masse, mais celle du Paris SG est surtout à retenir. En privé, RMC affirme que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas aimé ce fou rire au mauvais moment, sur une question jugée sérieuse par la population. Le PSG a d’ailleurs confirmé qu’il discutait depuis de longs mois avec la SNCF pour essayer de se déplacer en train, sans trouver d’accord. Et pour Mbappé, le fameux ‘je n’en pense rien’ ne passe pas et son club estime qu’il a très mal géré cette question, lui qui semble parfois plus à cheval sur certaines questions d’étique quand il s’agit des sponsors.