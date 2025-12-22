Capture d’écran 2025-12-22 à 07.13.10
Moutaz Neffati

L'ASSE a trouvé un défenseur en Suède

ASSE22 déc. , 9:00
parClaude Dautel
L'ASSE a entamé des négociations pour faire signer Moutaz Neffati lors du prochain mercato d'hiver. Un renfort surprise qui s'est négocié en Suède.
Éliminés de la Coupe de France par Nice, malgré une nette domination, les Verts sont désormais en vacances. Mais, les dirigeants stéphanois ont eux du travail à faire pour renforcer encore un plus un effectif que l'on pensait être taillé pour la Ligue 1. Si devant l'AS Saint-Etienne est solide, avec les deux cadors que sont Stassin et Davitashvili, sur le plan défensif, cela coince encore. C'est dans ce cadre que des négociations seraient proches d'aboutir pour la signature de Moutaz Neffati à l'ASSE. Agé de 21 ans, et né en Suède, ce latéral droit est devenu international tunisien, et il porte actuellement les couleurs du club de l'IFK Norrköping. Lié contractuellement encore un an avec la formation suédoise, Moutaz Neffati a une valeur estimée à 0,8 million d'euros, ce qui colle avec les moyens financiers de l'AS Saint-Etienne. 

Moutaz Neffati, le défenseur dont l'ASSE a besoin

Selon Maghreb-Foot, tout n'est pas bouclé entre le club stéphanois, Moutaz Neffati et Norrköping, mais les choses évoluent rapidement et dans le bon sens. « Les contacts entre les différentes parties ont débuté il y a plusieurs jours dans une atmosphère positive, témoignant du sérieux des discussions, même si aucun accord formel n'a encore été conclu », précise Hocine Harzoune, journaliste du média spécialisé. A dix jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Eirik Horneland connaît donc probablement le nom d'un de ses premiers renforts. Car l'entraîneur norvégien de l'AS Saint-Etienne l'a bien compris, si son équipe ne renforce pas dans le secteur défensif, alors il pourrait y avoir encore bien des déceptions du côté de Geoffroy-Guichard.
Les deux buts encaissés contre Bastia dans le Chaudron, alors que les Corses n'avaient jamais marqué en déplacement, ont ressemblé à un électrochoc pour Ivan Gazidis et Kilmer Sports. Les Verts ont besoin de défenseurs, et la signature de Moutaz Neffati, si elle se confirme, serait un pas dans ce sens. Car même s'il n'a pas été retenu pour la CAN, le défenseur tunisien est une valeur montante. 
