Angel Gomes viré, l'OM confirme sa décision

Titulaire pour la première fois depuis un mois contre Bourg-en-Bresse dimanche en Coupe de France, Angel Gomes a livré une prestation aboutie. Cela ne change en rien les plans de l’OM, bien décidé à faire partir l’international anglais lors de ce mercato hivernal.

Recruté en tant que joueur libre l’été dernier, Angel Gomes a démarré la saison dans la peau d’un titulaire à l’Olympique de Marseille. Ce statut s’est vite effrité suite aux arrivées d’Arthur Vermeeren ou encore de Matt O’Riley en fin de mercato. L’international anglais passé par Lille n’avait d’ailleurs plus démarré le moindre match depuis la réception de Toulouse le 29 novembre dernier au Vélodrome. Le déplacement à Bourg-en-Bresse ce dimanche en 32e de finale de la Coupe de France était donc une belle occasion de se relancer pour Angel Gomes.

L’ancien joueur du LOSC a profité de la chance offerte par Roberto De Zerbi pour livrer un match abouti comme le confirme L’Equipe dans son édition du jour. « Face à un adversaire bien inférieur et dans un rôle de meneur, Gomes a saisi sa nouvelle chance. Il a botté le corner sur le but de Balerdi, remonté de bons ballons dont une grosse occasion pour Greenwood et apporté des solutions avec ses dézonages » raconte le quotidien national. Une performance suffisante pour faire douter Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria à l’approche du mercato ?

L'OM veut toujours se séparer de Gomes

Pas vraiment puisque le quotidien national affirme que malgré la prestation convaincante d’Angel Gomes face à Bourg-en-Bresse, l’OM a toujours dans l’idée de se séparer de l’Anglais, lequel fait partie « des potentiels partants au prochain mercato » cet hiver. Six mois seulement après la signature du joueur de 25 ans pour zéro euro, l’OM aimerait réaliser une plus-value en s’en séparant en cas d’offre satisfaisante. Reste maintenant à voir si des clubs se montreront intéressés par un possible transfert d’Angel Gomes au mois de janvier, et quel montant seront-ils prêts à mettre sur la table pour se l’offrir. Du côté des supporters olympiens, on regrettera peut-être une fois de plus le manque de patience des dirigeants à l’égard d’un joueur qui n’a sans doute pas encore montré toute l’étendue de son talent dans la cité phocéenne.