L’OL est une équipe moyenne, les joueurs se lâchent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La défaite de trop pour l’Olympique Lyonnais, ce mercredi soir à Brest (2-1). Les joueurs ne mâchent plus vraiment leurs mots.

Alors que les dirigeants et Peter Bosz rêvaient toujours d’une série victorieuse pour raccrocher le wagon de l’Europe, surtout avec les défaites de Nice et de Rennes notamment, l’OL n’a pas réussi à relever la tête à Brest. Malgré une grosse domination, les Lyonnais ont couru après le score, pour même finir par s’incliner sur un coup de pied arrêté. Le manque de réalisme va encore être pointé du doigt, à juste titre, même si la copie d’ensemble est insuffisante. Alors que l’OL avait un calendrier plutôt abordable, le rendu est encore une fois décevant et cela ne surprend pas Damien Da Silva. Très peu utilisé cette saison, le défenseur central avoue qu’il ne fallait pas attendre de miracle de la part de son équipe cette saison, sachant le niveau dont elle a fait preuve pendant les trois-quart de l’exercice.

L'Europe, toujours possible pour l'OL ?

🔚 Fin du match.



L’OL s’incline 2 buts à 1 sur la pelouse du Stade Brestois.



2-1 #SB29OL pic.twitter.com/iWJuOMwUAN — Olympique Lyonnais (@OL) April 20, 2022

Un constat sans pitié de la part de l’ancien rennais. « On est tous très déçus, on n’a pas fait une bonne première période, c’était mieux en deuxième mais ça ne suffit pas. On ne va pas se trouver d’excuses. On a été moyen toute l’année, et forcément à un moment donné, on le paye. On ne veut pas lâcher car il reste 5 matches et l’Europe reste possible, mais ça ne sera pas simple. Il faut se remettre en question, même si pour moi, c’est déjà tard, et tenter de trouver du positif », a livré Damien Da Silva dans les colonnes du Progrès. En effet, l’OL a encore un espoir, mais comme l’explique le défenseur lyonnais, aller récupérer 7 points en 5 matchs sur des équipes qui terminent fort comme Strasbourg et Monaco, cela relèverait du miracle. Et plus grand monde n’y croit désormais à Lyon.