L’OL est 13e, mais avec un incroyable entraineur

Comme Sylvinho à son époque, Peter Bosz est arrivé avec l’intention de révolutionner l’OL et de proposer un jeu léché et offensif capable d’avoir un gros impact sur la Ligue 1.

Si le Brésilien n’a pas tenu plus de trois mois, le Néerlandais fait à peine mieux en ce qui concerne le jeu produit et les résultats. La méthode Peter Bosz n’a pas l’air de passer dans un effectif que le Néerlandais trouve, selon certaines indiscrétions, pas assez travailleur, discipliné et surtout de qualité. S’il ne redresse par la barre rapidement, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam risque de prendre la porte, et l’élimination par pénalité en Coupe de France n’aide clairement pas à sauver les meubles. C’est ce que déplore dans un premier Moussa Dembélé. « On est pénalisés alors qu’on n’a rien à voir là-dedans. On est sur le terrain, notre travail c’est de jouer au foot. On ne comprend pas trop la décision, mais on est obligés de l’accepter », a souligné l’attaquant de l’OL, qui doit donc faire une croix sur l’un des objectifs de la saison lyonnaise.

Peter Bosz est l’homme de la situation

Place donc au championnat, avec un affrontement face au PSG qui doit être celui du réveil pour Lyon, ce dimanche soir. « C’est le leader mais on est l’OL, on n’a peur de personne. C'est à nous de rentrer sur le terrain et de se donner à fond. On a un groupe de qualité donc non, je dirais même que c’est l’idéal. C’est à nous de prouver qui on est », a exigé l’ancien attaquant formé au… PSG, et qui sait qu’une nouvelle défaite mettrait vraiment l’OL très loin des places européennes. Au point de coûter sa place à Peter Bosz ? Peut-être, mais Dembélé estime que l’entraineur néerlandais n’est clairement pas la raison des mauvaises performances actuelles. « C’est un coach qui je pense est sous-estimé dans le milieu. Pour avoir côtoyé de grands coachs, je le mets en haut de la liste. Il a le soutien du vestiaire, c’est l’homme de la situation à 100% », a souligné un Moussa Dembélé qui affiche au moins une totale solidarité avec son entraineur malgré un temps de jeu très limité, et ce pour plusieurs raisons, cette saison.