L'OL cible une recrue explosive à Tottenham

Malo Gusto à Chelsea, ça risque d'arriver en cette fin de mercato. L'OL prépare déjà son remplaçant, et cherche un très bon plan du côté de Tottenham.

L’OL multiplie les plans de secours en cas de départ de Malo Gusto. Chelsea effectue toujours un énorme forcing pour récupérer le latéral droit actuellement blessé, et les Blues pourraient dépasser l’enveloppe de 30 millions d’euros afin de conclure ce transfert. Une jolie vente mais un énorme trou dans le 11 de départ pour l’Olympique Lyonnais, qui ferait aussi passer le message que les finances passent avant le sportif. Souvent critiqué pour ses choix dans le recrutement, Bruno Cheyrou se sait attendu à ce niveau si jamais Malo Gusto devait s’en aller. Les pistes se multiplient et les regards se tournent vers l’Angleterre. Le nom de Tariq Lamptey, défenseur ghanéen de Brighton, a été dévoilé récemment par Fabrizio Romano.

it’s official ✅! very happy to finally sign for such a great club, it’s a blessing to be here and I can’t wait to get started !@SpursOfficial 🤍💙 #COYS pic.twitter.com/zFw1Bc6enp