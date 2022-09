L’OL a une solution radicale pour taper le PSG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Peter Bosz envisage de changer beaucoup de choses pour endiguer la spirale de défaites et surprendre le PSG après avoir repéré des points faibles chez les Parisiens.

C’est dos au mur que l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris SG ce dimanche. Même si la réception du champion de France avec toutes ses stars n’est jamais un match où les trois points sont escomptés, Peter Bosz sait qu’il ne peut pas s’offrir le luxe de connaitre une série de trois défaites consécutives. Même s’il s’entête parfois dans ses choix, comme celui de mettre Thiago Mendes en défense centrale, l’entraineur de l’OL a l’intention de changer de tactique pour surprendre le PSG. Une façon de profiter des derniers matchs du club de la capitale, qui a souffert quand des équipes venaient lui infliger un pressing intensif, comme Monaco ou Haïfa ont pu le faire. L’idée est donc, selon L’Equipe, de passer à un système à deux attaquants afin de peser sur la défense parisienne et l’empêcher de relancer tranquillement.

Régler un énorme problème défensif avec Dembélé

🎙 "Être sur le podium en fin de saison"



📱💻 Pour (re)voir la conférence de presse d'avant #OLPSG de Peter Bosz 👉 https://t.co/oSSUu1Kw5y pic.twitter.com/bOoP5jBsbj — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2022

Pour cela, Peter Bosz s’appuie sur son leader et capitaine Alexandre Lacazette, mais aussi un joker qui n’a rien lâché depuis le début de la saison : Moussa Dembélé. Une association qui sur le papier peut envoyer du rêve aux supporters, et perturber les défenses adverses tant les doublettes offensives sont de plus en plus rares. De plus, la présence de Dembélé pourrait aider défensivement sur les coups de pied arrêtés, un gros point faible rencontré par l’OL en ce début de saison, comme en atteste les deux buts concédés sur ces phases de jeu à Monaco. Un 4-4-2, avec Toko-Ekambi et Tetê en milieux excentrés, qui devra rapidement faire ses preuves, tant Peter Bosz risque de sentir la pression monter en cas de revers ce dimanche. Même si ce sera face au leader de Ligue 1 et grand favori pour le titre de champion de France.