L’OL achète un attaquant brésilien, c'est un scandale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est sommé de payer le transfert de Jefferson Savarino, acheté par le club rhodanien en 2025 dans une nouvelle manoeuvre fourbe de John Textor.

Michele Kang n’a certainement pas fini de découvrir des cadavres en ouvrant les placards de l’Olympique Lyonnais, qu’elle a repris en mains il y a plus d’un mois après le fiasco de l’épisode John Textor. Dans la presse brésilienne, un nouveau dossier est évoqué et fait un bruit bien embarrassant, à l’image du récent transfert de Matt Turner en provenance de Nottingham Forest, dont l’OL n’a pas su se défaire. Résultat, Lyon a été obligé de payer 8 ME pour un gardien remplaçant qui a été aussitôt prêté pour une bouchée de pain aux Etats-Unis.

L'OL encore obligé de payer ?

Cette fois-ci, c’est Globo qui découvre que Botafogo a envoyé il y a deux semaines une ordonnance de paiement à l’OL pour régler les indemnités du transfert de Jefferson Savarino. En effet, il s’avère que Lyon a tout simplement acheté l’attaquant vénézuélien en mars 2025 pour la somme de 7,6 millions d’euros en provenance du Real Salt Lake en MLS. Le club américain demande à être payé et si Botafogo a envoyé une partie des fonds, l’obligation de paiement total du transfert reste à la charge de Lyon. Le joueur évolue, depuis son « achat » par l’OL, à Botafogo bien évidemment, où il enchaine les matchs avec un contrat jugé valide dans la multi-propriété de John Textor.

AH, É SAVARINO! 🤩🇻🇪



O CAMISA 🔟 DO FOGÃO MERECE DEMAIS! SEGUIMOS JUNTOS CONSTRUINDO LINDAS E MEMORÁVEIS HISTÓRIAS, SAVA! 🔥👊🏽 #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/HfXoXQbt1c — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 3, 2025

Une addition salée demandée donc à l’OL pour un joueur qui n’a jamais mis les pieds à Lyon. Dans sa demande de fonds, Botafogo justifie aisément cette manipulation financière, expliquant avoir en contre-partie rendu des services au club rhodanien, notamment en prenant en charge le salaire de Thiago Almada dans le cadre d’un prêt gratuit qui a permis de renforcer l’OL qui était interdit de recrutement.

Il reste à savoir si cette dépense est réellement imputable à Lyon dans ce marasme qu’est la galaxie Eagle de John Textor, qui a volé en éclats depuis. Mais avec l’affaire Matt Turner, les dirigeants lyonnais savent qu’il est parfois difficile de se dépêtrer des accords passés par l’Américain, qui semble bien décidé à jouer des tourments à l’OL même quand il n’est plus en charge.