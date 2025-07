L’OL a une idée de génie à Liverpool

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Se renforcer à pas cher, c'est l'ambition de l'Olympique Lyonnais cet été et pour cela les recruteurs de l'OL n'hésitent pas à flairer la bonne affaire du côté de Liverpool.

L’Olympique Lyonnais va devoir la jouer fine au mercato cet été, pour compenser des départs majeurs sans se ruiner, tout en essayant de rester compétitif en Ligue 1 comme en Europa League. Dans tous les secteurs de jeu, des renforts sont attendus malgré des moyens limités. L’occasion pour la cellule de recrutement de l’OL de se pencher sur Tyler Morton selon Paul Joyce, journaliste du Times. L’idée est de donner sa chance à un joueur qui ne l’a clairement pas à Liverpool. Ancien grand espoir du club, il avait disputé des matchs de Ligue des Champions il y a trois ans de cela, avec une certaine réussite. Mais depuis, entre les prêts à Blackburn et Hull City et une saison entière passée sur le banc en 2024-2025, le milieu de terrain défensif n’a clairement pas eu l’opportunité de montrer ses qualités. Il possède pourtant le vent en poupe après son succès à l'Euro U21 avec l'Angleterre cet été.

🚨 L’OL a contacté Liverpool pour recruter Tyler Morton.@_pauljoyce pic.twitter.com/QSXd4GMiEG — 𝗙𝗿𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗦𝗰𝗼𝘂𝘀𝗲𝗿𝘀 🇲🇫 (@FrenchScousers) July 29, 2025

A 22 ans et avec encore un an de contrat restant, il ne sera pas hors de prix sachant que les Reds ne misent pas beaucoup sur lui. Un profil qui peut plaire à l’OL, capable de lui donner sa chance et de le faire progresser avec un temps de jeu important. Au début du mois de juillet, quatre clubs étaient intéressés par Tyler Morton : Braga, l’Ajax Amsterdam, West Ham et Bruges, mais aucune offre n’a permis de faire accélérer un éventuel transfert. Son prix estimé à 7 millions d’euros peut être revu à la baisse, sachant qu’il n’a pu jouer que deux fois en Premier League avec le club de la Mersey depuis le début de sa carrière. Difficile pour Liverpool de se montrer trop gourmand pour un joueur qui sera libre dans un an. Une opportunité à saisir pour l’OL, avec même la perspective de faire une jolie opération si la magie opérait avec l’ancienne pépite de Liverpool.