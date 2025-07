L'OL sort un atout énorme pour Lees-Melou

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait de Pierre Lees-Melou sa priorité numéro 1 lors de ce mercato, l'expérimenté joueur du Stade Brestois étant à même d'apporter un plus à l'effectif de Paulo Fonseca.

La vente désormais imminente de Lucas Perri à Leeds devrait permettre à l'OL d'avancer dans d'autres dossiers, et notamment celui de Pierre Lees-Melou, lequel focalise toutes les attentions du côté du Groupama Stadium. Pour l'instant, le Stade Brestois ne semble pas être perturbé par l'intérêt lyonnais pour un joueur qui a encore deux ans de contrat. Cependant, les dirigeants de l'OL pensent pouvoir bénéficier d'un atout XXL lorsque les véritables négociations vont se dérouler avec leurs homologues bretons. Comme Christian Lanier l'explique ce samedi dans Le Progrès, Pierre Lees-Melou ne sera pas seul s'il rejoint la capitale des Gaules, car sa belle-famille est déjà bien installée dans la région lyonnaise et connait bien le Groupama Stadium.

Brest ne lâche rien pour l'instant

Accord OL-Leeds, Lucas Perri rapporte 16ME à Lyon https://t.co/cOrTW4RmDd — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2025

S'il se décide à rejoindre Lyon, le milieu de terrain sait qu'il pourrait compter sur des supporters très proches, comme cela avait été le cas lors du dernier OL-Brest de sinistre mémoire pour Paulo Fonseca, auteur ce dimanche-là d'un tête-à-tête avec l'arbitre qui lui a coûté très cher. « L’aspect familial est un élément qui pourrait jouer pour le natif de Langon en Gironde. En effet, Pierre Lees-Melou a de grandes attaches lyonnaises, et une belle-famille active qui avait du reste réservé toute une loge au Groupama Stadium lors du dernier OL-Brest très agité du 2 mars dernier », rappelle le journaliste lyonnais. Et ce dernier de préciser que l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le joueur de 32 ans était assez ancien, mais que pour l'instant le Stade Brestois n'avait pas réellement laissé entendre qu'un transfert était possible lors de mercato.