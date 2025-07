Accord OL-Leeds, Lucas Perri rapporte 16ME à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais et Leeds ont bouclé un accord ces dernières heures, Lucas Perri va rejoindre ce samedi le club de Premier League en échange de 16 millions d'euros.

La carrière lyonnaise de Lucas Perri est en passe de se terminer, puisque le gardien de but brésilien, arrivé dans le cadre des opérations de John Textor avec Botafogo, va signer avec Leeds, promu cette saison en Premier League. Régis Dupont confirme ce samedi dans L'Equipe, que l'Olympique Lyonnais et le club anglais ont trouvé un accord définitif et que Lucas Perri va s'envoler dans la journée vers Leeds afin de passer sa visite médicale, puis de signer un contrat qui le liera pendant quatre ans avec les Peacocks, qui remontent cette saison dans l'élite du foot anglais. Pour accepter de céder celui qui avait succédé à Anthony Lopes, les dirigeants de l'OL ont validé une offre de 16 millions d'euros, une somme qui n'aura pas à être partagée avec Botafogo.

L'OL sans gardien de but numéro 1 ?

Le quotidien sportif confirme que l'Olympique Lyonnais a récemment racheté les 50% des droits que le club brésilien dirigé par John Textor possédait sur le contrat de Lucas Perri, et que les 16 millions d'euros sont donc bien pour l'OL et pour personne d'autre. Le départ du gardien de but numéro 1 étant désormais acquis, Lyon va tout de même devoir lui trouver un successeur, et cela, en tenant compte de l'embrouille total autour du cas Matt Turner. Car avant d'être débarqué de son poste à l'Olympique Lyonnais, John Textor avait scellé un accord avec son grand ami, Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest pour que le portier nord-américain rejoigne l'OL. Un accord que les dirigeants lyonnais voudraient voir être annulé, ce qui n'est pas encore le cas.

Lucas Perri a fait un beau passage à l'OL

A moins d'un mois du début de la saison de Ligue 1, le dossier du gardien de but va donc devenir une des priorités de l'Olympique Lyonnais, même si on peut espérer que la cellule recrutement de l'OL a déjà bien avancé dans ce dossier, le départ de Lucas Perri n'étant pas non plus la surprise du siècle. Arrivé en janvier 2024 à Lyon, le gardien de but brésilien aura tenu son rang avec sérieux, mais le fiasco Textor n'aura pas permis au club rhodanien d'en profite très longtemps.