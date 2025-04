L'erreur énorme qui a coûté la qualification à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Paulo Fonseca a évoqué ce qui est pour lui la raison du fiasco de l'OL à Manchester United. L'entraineur portugais a vu son équipe faire une grossière erreur.

C’est une image à la fois belle, saisissante et terrible. Après le but de Rayan Cherki, le banc lyonnais a sprinté pour aller féliciter le meneur de jeu pour avoir mis son équipe devant à 3-2 à la 105e minute. Mais quand Lacazette a transformé le pénalty du 4-2 à la 110e minute, la délivrance a été totale. Les joueurs ont couru dans tous les sens, le banc a explosé, les embrassades ont été interminables et le match a repris avec des joueurs de l’OL un peu perdus. Il n’aura fallu qu’une minute, et quelques duels perdus dans la surface, pour voir MU entamer sa remontada avec un pénalty pour une faute d’Almada sur Casemiro. Dès lors, les Anglais ont refait surface pour empiler les buts avec le scénario que l’on connait.

L'OL a manqué d'équilibre émotionnel

Indice UEFA : L’OL prive la France d’un incroyable jackpot https://t.co/p9nceyyPmS — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Pour Paulo Fonseca, il ne fait aucun doute que ses joueurs ont commis une énorme erreur en célébrant longuement le but et en se déconcentrant alors qu’il restait 10 minutes. Et ce n'est pas Lucas Perrin qu'il faut accuser. L’entraineur de l’OL a avoué que cette exaltation avait coûté très cher à son équipe. « C'est un mix d'émotions dans ma tête. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé... Je pense d'abord qu'on a fait de magnifiques choses. On a mené 4-2 avec un joueur en moins sur le terrain. Mais on a beaucoup célébré sur le 4-2, alors que le match n'était pas fini. On a pensé qu'on avait gagné. Je crois qu'on a manqué d'équilibre émotionnel à ce moment-là. C'est la seule chose négative que je peux dire : on a célébré à 4-2 alors qu'il restait du temps de jeu. On aurait dû continuer à penser à notre gestion de match. On a manqué d'expérience à cet instant. Après le penalty du 4-3, Manchester United a mis beaucoup de pression et a multiplié les centres, et on a cédé », a livré dans L'Equipe le technicien portugais, pour qui ses joueurs ont manqué cruellement d’expérience avec ces scènes de joie qui faisaient vraiment penser à un coup de sifflet final donné. Ce qui était loin d’être le cas, et les Lyonnais l’ont appris à leur dépens.