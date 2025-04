L’OL éliminé, il accuse Lucas Perri

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL s'est fait éliminer au terme d'un terrible scénario ce jeudi à Manchester. Trois buts encaissés en 10 minutes, et un coupable tout trouvé pour Vincent Duluc.

Terrible désillusion pour l’Olympique Lyonnais, qui vit certainement l’un des scénarios européens les plus cruels de son histoire avec son élimination à Manchester United. Réduits à 10, les Lyonnais pensaient avoir fait le plus difficile en menant de deux buts dans la prolongation, alors qu’il ne restait que 10 minutes à jouer. Mais un match n’est jamais terminé, et encore plus à Old Trafford face à une équipe qui s’est déchainé dans les derniers instants. Si on peut toujours trouver des coupables devant une telle apathie défensive pour encaisser trois buts en 10 minutes, Vincent Duluc estime que Lucas Perri aurait du soulager sa défense dans les derniers instants. Ce que le gardien brésilien n’a pas fait, s’inclinant souvent sur des buts marqués à bout portant.

Jamais vu une ambiance comme ça à Old Trafford. Plein de détails contre l’OL et un truc central: ça paie de balancer de longs ballons dans la surface d’un gardien qui ne sort jamais. — vincent duluc (@vincentduluc) April 17, 2025

« Jamais vu une ambiance comme ça à Old Trafford. Plein de détails contre l’OL et un truc central: ça paie de balancer de longs ballons dans la surface d’un gardien qui ne sort jamais », a lancé la plume de L’Equipe, qui suit de près l’OL depuis des années. Concernant l’ambiance, en dehors des supporters lyonnais, on était plus proche d’une cathédrale que d’un stade de football pendant la majeure partie du match. Pour Perri, c’est un reproche assez cruel sachant que le gardien de l’OL a sorti aussi plusieurs parades décisives, et a effectué quelques sorties importantes dans les airs, même si, comme pour Donnarumma, elles sont probablement trop peu nombreuses pour un gardien de sa taille.