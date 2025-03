Paulo Fonseca menace physiquement l'arbitre, l'OL craint le pire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une séquence inouïe, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a clairement disjoncté. Paulo Fonseca n'a pas été loin de coller un coup de boule à Benoît Millot.

Les amateurs de football italien le savaient, Paulo Fonseca a la mauvaise habitude de s'en prendre parfois avec véhémence aux arbitres. Mais ce dimanche, l'entraîneur portugais de l'OL a probablement été beaucoup trop loin et c'est une évidence, son geste de la tête contre l'arbitre du match contre Brest va luo coûter cher. Alors que les arbitres ont été au coeur des débats cette semaine, Paulo Fonseca n'a pas accepté que Benoît Millot vienne checker la VAR à l'ultime minute du match, avec un potentiel penalty pour Brest. Hurlant sur l'arbitre, ce dernier a reçu un carton rouge, mais plutôt que de sa calmer, Paulo Fonseca est venu hurler sur l'officiel en se rapprochant dangereusement, au point même de toucher le front de l'arbitre avec le sien, alors que Corentin Tolisso, sentant le danger venir, a tenté trop tard de calmer son coach.

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Un tête-à-tête qui fait évidemment déjà scandale et qui devrait valoir à Paulo Fonseca une très lourde sanction disciplinaire. Sur X, les réactions sont évidemment nombreuses, à l'image de Pierre Ménès qui ne ménage pas l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. « Fonseca qui est à quelques millimètres de mettre un coup de boule à l’arbitre, vu le climat actuel c’est une riche idée. Il va prendre cher et d’une force … et c'est totalement mérité c’est absolument inadmissible », explique l'ancien journaliste du Canal Football Club. Forcément, du côté des supporters marseillais, on pense que cela vaut plus que les 15 matchs de suspension de Pablo Longoria, qui a lui accusé les arbitres d'être corrompus. Décidément, la Ligue 1 vit des heures très agitées à l'attaque du sprint final.