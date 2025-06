Junior Firpo, l'OL rêve d'un coup de théâtre

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L'Olympique Lyonnais avait fait de Junior Firpo sa cible préférentielle au poste de latéral gauche pour pallier un éventuel départ de Nicolas Tagliafico, mais le Real Betis est arrivé avec de meilleurs arguments. En coulisses, les Gones espèrent un dernier coup de théâtre.

En plein contexte d'urgence financière, l'Olympique Lyonnais ne perd pas pour autant le nord en ce qui concerne le marché des transferts. Désireux de se renforcer pour tenter de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions, les Gones sont assez actifs. Avant de penser à renforcer son effectif, John Textor veut surtout remplacer les joueurs sur le départ. Parmi eux, on retrouve notamment Nicolas Tagliafico. L'avenir du latéral argentin à l'OL est particulièrement menacé et les décideurs lyonnais ont déjà coché le nom de son remplaçant : Junior Firpo. Sauf que le Real Betis, arrivé en furie sur le dossier, est désormais le grand favori pour le signer. Lyon rêve désormais d'un geste inespéré de la part du joueur.

L'OL croise les doigts pour Junior Firpo

Fin mai, Fabrizio Romano révélait que l'OL avait fait une proposition de contrat à Junior Firpo, libre le 30 juin prochain, et que des négociations étaient en cours. Quelques jours plus tard, la tendance n'est pas très rassurante. Comme l'indique TEAMtalk, l'ancien latéral gauche du FC Barcelone est à ce jour beaucoup plus proche de signer son grand retour au Real Betis, son club formateur. S'il privilégie un retour en Andalousie, le natif de Saint-Domingue est toujours une cible importante de l'Olympique Lyonnais. Les Gones n'ont pas encore abandonné l'idée de le recruter et espèrent un dernier coup de théâtre.

On apprend aussi via le média britannique que le pensionnaire de Ligue 1 s'apprête à faire une nouvelle proposition afin de le convaincre d'annuler son retour au Real Betis. Si un revirement de situation est espéré du côté de Lyon, les chances de le voir snober son club formateur sont assez minces. Mais comme dit l'adage, qui ne tente rien n'a rien.