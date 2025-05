L’OL devance Milan pour un latéral international

Déterminé à prolonger le contrat de Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais risque de connaître un échec dans les discussions avec l’Argentin. C’est peut-être ce qui explique pourquoi le club rhodanien s’est lancé sur la piste Junior Firpo, bientôt libre après la fin de son bail à Leeds United.

Régulièrement interrogé sur son avenir, Nicolas Tagliafico a toujours esquivé le sujet. Le latéral gauche en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais attendait la fin de la saison pour trancher entre un départ libre ou la prolongation offerte par ses dirigeants. L’exercice du club rhodanien étant maintenant terminé depuis deux semaines, l’Argentin a-t-il enfin pris sa décision ?

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Olympique Lyon have made a proposal to Junior Firpo as free agent with negotiations underway.



OL are pushing to make it happen with Firpo available with contract due to expire at Leeds United.



AC Milan are also keen if Theo Hernández leaves. pic.twitter.com/76fiMf9oCZ