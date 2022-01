Incidents en Espagne, Daniel Riolo s’en prend à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce week-end a été marqué par de tristes incidents en Espagne. Mais que vient faire l'OL là-dedans ?

Lors du derby de Séville en Coupe du Roi, le match entre le Bétis et le FC Séville a été interrompu en première période. Dans la foulée du but de Nabil Fékir, le milieu de terrain du FC Séville Joan Jordan avait reçu sur la tête une barre, qui semble être en plastique, jetée depuis la tribune par les supporters de l’autre club de Séville. Le match interrompu puis définitivement arrêté, a définitivement repris à huis clos ce dimanche avec la victoire du Bétis. Mais surtout, ces incidents rappellent les problèmes qui ont pu avoir lieu récemment en France, et l’Espagne n’a pas mieux géré le bordel ambiant. Les palabres ont été interminables, les dirigeants des deux clubs n’ont pas joué à l’apaisement, mais un accord a finalement été trouvé pour faire reprendre le match le lendemain. Ce que n’ont pas manqué de souligner les supporters lyonnais, qui ont tenu à rappeler que pour des faits similaires, l’OL avait eu un point de pénalité et un match à jouer à huis clos contre l’OM. La comparaison n’a pas vraiment convaincu Daniel Riolo, qui en a profité pour taper sur les supporters lyonnais, accusés de se manifester uniquement quand cela sert leur intérêt.

Les supporters lyonnais accusés de clubisme

Pendant que bordeaux coule, l’autre actu c’est les Supp de l’OL qui sont contents des incidents à Séville. Ouf ça arrive aussi ailleurs donc c’est pas si grave. Niveau de bêtise et de clubisme 10/10 ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 16, 2022

« Pendant que bordeaux coule, l’autre actu c’est les supporters de l’OL qui sont contents des incidents à Séville. Ouf, ça arrive aussi ailleurs donc c’est pas si grave. Niveau de bêtise et de clubisme 10/10 », a déploré le polémiste de RMC, pour qui ce serait mieux si les supporters lyonnais faisaient profil bas après les incidents contre l’OM et les débordements lors du match au Paris FC. En tout cas, personne ne peut se réjouir des problèmes dans les stades, y compris à l’étranger, alors que l’Angleterre a aussi récemment connu des incidents dans ses stades, dans un phénomène qui inquiète les autorités, mais aussi les joueurs.