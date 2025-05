FIFA ‍: La sanction contre l’OL levée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En infraction dans les règlements de la FIFA pour des indemnités de formation non versées, l’Olympique Lyonnais était entré dans le cercle peu envié des clubs interdits de recrutement pour au moins un an. Le club rhodanien avait fait savoir que cette apparition peu flatteuse était lié à un problème d’organisation, car il s’agissait d’un versement de 2.000 euros qui n’avait pas été effectué. Néanmoins, pour en arriver là, la FIFA avait demandé à maintes reprises ce virement sans l’obtenir.

L’OL a donc payé son du et la conséquence est immédiate ce mardi puisque le club de John Textor a disparu de cette liste d’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour une durée illimitée. Il ne reste plus que deux clubs français dans cette liste. Deux formations en grande difficultés économiques que sont Niort, qui a été liquidé depuis, et GOAL, le club de la région lyonnaise dans le rouge vif financièrement.