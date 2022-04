Elon Musk rachète Twitter, Boateng et l’OL l'interpellent !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Parmi les hommes les plus riches de la planète, Elon Musk a décidé de faire un chèque de 44 milliards de dollars afin de racheter le réseau social Twitter.

Le milliardaire américain, patron de Tesla et Space X notamment, a mis en avant non pas un investissement économique, mais un désir de maintenir coûte que coûte la liberté d’expression, alors que le réseau social à l’oiseau bleu, connu pour sa capacité à générer et entretenir la haine de chacun derrière son écran, commençait à censurer des comptes de plus en plus fréquemment. « J’espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression », a livré Elon Musk, dans un message qui a lancé un vaste débat politique, et qui a forcément beaucoup fait réagir. Sur ce réseau social totalement dépendant de la publicité et qui compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, le rachat par Elon Musk a été énormément commenté.

Elon Musk salué par Jérôme Boateng

Cela a en tout cas beaucoup amusé Jérôme Boateng, la star de l’Olympique Lyonnais, qui possède une portée internationale avec son compte certifié et ses 2,5 millions d’abonnés. D’un petit « Hey Elon (Salut Elon) », le défenseur allemand a salué à sa manière cette prise de pouvoir, montrant qu’il suivait l’actualité. Une interpellation qui a provoqué une vague de commentaires de supporters lyonnais, demandant tout simplement au milliardaire de 50 ans de racheter l’OL.

A coté du coût déboursé pour récupérer Twitter, reprendre les parts mises en vente par les investisseurs lyonnais actuellement ne sera qu’une broutille pour Elon Musk. « Dis lui de racheter l’OL », « Quelle opportunité d’acheter une grosse structure, le plus grand club d’Europe », « Achète l’OL, on en peut plus des Dubois, Toko Ekambi et Kadewere », « Il peut racheter le club, il envoie Toko et Dubois sur mars qu’ils ne causent plus aucun tort au football », ont lancé les supporters lyonnais, en référence aux projets de l’Américain d’envoyer une expédition humaine sur la planète Mars. Un voeu qui restera pieu, mais qui démontre que, entre le départ de deux actionnaires importants, et les résultats en berne, la situation à l’OL désespère les supporters, qui viennent à rêver d’un nouveau boss à Lyon.