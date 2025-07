Deux bonnes nouvelles pour l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Des bonnes nouvelles, l’OL aimerait bien en avoir dans une semaine après la passage devant la commission d’appel de la FFF pour sa rétrogradation en Ligue 2. En attendant, impossible de continuer les affaires courantes et le mercato avec autant d’incertitudes. Si ce n’est pour d’éventuels départs, mais pas que. En effet, deux jeunes joueurs du club ont signé leur premier contrat professionnel ce jeudi, signe que le club rhodanien continue de faire confiance à ses jeunes pousses. Il s’agit des gardiens de but Yvann Konan et de Matthias Da Silva. Les deux joueurs s’engagent jusqu’en 2028 avec leur club formateur. Ces deux portiers ont disputé quelques matchs de National 3 cette saison, et ont convaincu leurs éducateurs et dirigeants de poursuivre l'aventure.