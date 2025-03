Dérapage raciste à Bastia, les jeunes lyonnais sous le choc

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fin de l’aventure pour l’Olympique Lyonnais en Coupe Gambardella, ce week-end en 1/8e de finale. Le match se déroulait à Furiani, et le SC Bastia s’est qualifié en quarts de finale à l’issue des tirs au but dans une rencontre sans but. Mais plus que la joie des jeunes bastiais, c’est l’attitude de certains supporters locaux pendant la rencontre qui a marqué les esprits.

Gambardella et on arrive encore à entendre des degueulasseries pareil lors du Bastia/OL



Certains joueurs lyonnais se sont plaints d’insultes racistes, et lors d’une échauffourée au milieu de terrain, une vidéo ne laisse aucune place au doute à ce sujet. « Oh le 4, va dans un cocotier » a notamment pu être entendu depuis les tribunes de Furiani. Selon le média Olympique et Lyonnais, le club rhodanien est au courant de ces agissements et réfléchit à la marche à suivre d’un point de vue juridique pour dénoncer ces faits. « La priorité reste d’accompagner et de soutenir ces jeunes joueurs », a fait savoir l’OL à propos de ces paroles inacceptables autour d’un terrain de football, et même partout ailleurs.