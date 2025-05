De Bruyne s'en va, Manchester City recrute à l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki ne sera plus un joueur de l'OL dans quelques semaines. Le joueur rhodanien ne manquera pas d'offres pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

L'OL s'apprête à perdre son joyau Rayan Cherki en juin prochain. Le crack lyonnais va découvrir un autre club, avec dans la tête l'ambition de rafler tous les plus grands titres en Europe. Son profil circule dans les meilleurs championnats, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en encore en Angleterre. Les formations de Premier League ont d'ailleurs flairé le bon coup, alors que l'OL est en besoin de vendre et pourrait lâcher Rayan Cherki à un très bon prix. Il se dit que les Gones espèrent en effet récupérer entre 24 et 30 millions d'euros dans la vente de l'international Espoirs français.

Rayan Cherki, Guardiola lui tend les bras ?

Selon les informations du Telegraph, Manchester City vient désormais d'entrer dans la danse pour faire signer Rayan Cherki. Pep Guardiola et ses collègues de travail sont en train de dessiner les contours du mercato mancunien et la perspective de recruter le Lyonnais plait beaucoup. Notamment pour essayer de faire oublier le génie de Kevin De Bruyne, en partance pour Naples. Si la concurrence serait forte chez les Skyblues, Rayan Cherki évoluerait avec un entraineur réputé pour faire progresser les joueurs et qui a une vraie identité de jeu. Idéal sans doute pour se faire remarquer et mettre toutes les chances de son côté pour espérer figurer dans le groupe de l'équipe de France qui disputera la Coupe du monde 2026. Rayan Cherki a d'autres clubs qui s'intéressent à lui en Premier League. Il devra faire le meilleur choix pour la suite de sa jeune carrière. En attendant, il s'apprête à découvrir le groupe France pour la première fois avec une demi-finale de la Ligue des Nations à venir face à l'Espagne.