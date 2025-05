OL ‍: Textor-Cherki, ils refusent une embrouille

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans l'obligation de vendre des joueurs très rapidement afin d'apporter des liquidités dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, John Textor mise beaucoup sur la cession de Rayan Cherki. Mais l'attitude de l'Américain commence à choquer.

L'échéance du 24 juin est dans tous les esprits du côté de l'OL, puisque c'est ce jour-là que le club rhodanien devra passer devant la DNCG. Et désormais le temps presse pour faire rentrer du cash dans des comptes qui passent peu à peu du rouge au violet. Même si John Textor répète à qui veut l'entendre qu'il ne faut pas avoir peur, le patron d'Eagle Football Club est dans l'obligation de vendre ses meilleurs joueurs pour sauver l'Olympique Lyonnais. Et notamment Rayan Cherki, qui a réussi une saison explosive sous le maillot de son club formateur. Parmi les clubs favoris pour accueillir le milieu offensif de l'OL, il y a évidemment le Borussia Dortmund, qui par deux fois a déjà pensé avoir convaincu Textor de lui céder Cherki. Sauf qu'en Allemagne, le BVB89 commence à sérieusement s'agacer du comportement du propriétaire de l'Olympique.

Dortmund n'en peut plus de John Textor

Evoquant le dossier Rayan Cherki, Lars Pollman, journaliste pour le très puissant média Westfälischer Anzeiger, explique que si le Borussia Dortmund souhaite toujours recruter Rayan Cherki, tout comme cela a été le cas au mercato d'été 2024 et en janvier dernier, le club allemand ne se mettra pas à genoux devant John Textor. Et surtout, le BVB89 ne se livrera pas à une bataille financière si réellement d'autres clubs, notamment en Premier League veulent jouer à cela. Du côté des dirigeants allemands, on pense que le patron d'Eagle Football Club est même prêt à faire passer ses propres intérêts avant ceux de Rayan Cherki. « Une chose est sûre, ans le transfert de Cherki, un sens des proportions et de l'équité est nécessaire de la part de l’ensemble des parties, non seulement concernant le prix, mais aussi pour que l'avenir sportif d'un joueur au talent aussi prometteur soit au centre des préoccupations. Quoi qu'il en soit, Dortmund doit veiller à ne pas donner l'impression qu'on le mène par le bout du nez. Il y a même un sentiment au sein du club selon lequel Textor veut empêcher Cherki de rejoindre le BVB », explique notre confrère allemand, qui n'a pas oublié que lors du dernier mercato d'hiver, John Textor avait attaqué sans élégance son homologue allemand après l'offre faite pour Rayan Cherki.