City va lâcher 41 millions pour Cherki cette semaine

Par Guillaume Conte

Le dénouement pourrait être rapide pour le transfert de Rayan Cherki à Manchester City, sachant que l'OL est vendeur, et le club anglais désireux de vite se renforcer.

L’offre tant attendue approche, et ce pourrait être une très bonne nouvelle pour l’OL et ses finances en grand danger. Selon Sky Sports, Manchester City va concrétiser ses approches auprès de Rayan Cherki et du club lyonnais par une offre qui sera présentée cette semaine. Elle pourrait atteindre les 41 millions d’euros, soit quasiment le double de la clause libératoire prévue par John Textor cet hiver, et répondrait aussi aux intérêts prononcés de Liverpool pour le joueur. Manchester City a ainsi fait de Rayan Cherki sa priorité, et comme Arne Slot, Pep Guardiola s’est déjà rapproché de l’international français pour lui présenter son projet de jeu et ce qu’il attendait de lui. Oralement, tout est réglé entre Manchester City et le meneur de jeu formé à Lyon, même s’il faut désormais que cela se concrétise en terme d’offres et de contrat.

Cherki directement aux USA, City en rêve

La saison 2024-25 de Ligue 1 de Rayan Cherki :



-8 buts

-11 passes décisives 🥇

-11.73 xA 🥇

-22 occasions nettes créées via la passe 🥇

-2.5 passes clés/match 🥇(75 au total)



Remplaçable ? pic.twitter.com/Rz4EwH8Tj9 — Data OL (@OL_Data) May 17, 2025

L’idée pour Manchester City est de réaliser la bonne offre d’entrée de jeu, afin de convaincre l’OL de dire oui rapidement. Une bonne affaire financière pour Lyon, qui ne perdra ainsi pas de temps à enregistrer une grosse rentrée d’argent avant le passage de la DNCG à la fin du mois de juin. Et un joli coup pour Manchester City qui récupèrerait un joueur auteur d’une très belle saison et immédiatement utilisable pour la Coupe du monde des Clubs aux Etats-Unis à partir de la mi-juin.