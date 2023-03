Aulas tombe dans un piège, l’OL foudroie le bad-buzz

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va être épinglé dans une émission de France 2 ce jeudi. Le club rhodanien, qui voit Jean-Michel Aulas être mis face à ses contradictions, a déjà réagi.

Dans un teaser en vue de l’émission qui sera diffusée jeudi sur France 2, l’émission Complètement d’Enquête s’est attaquée à l’Olympique Lyonnais et son mode de déplacement. Il n’y a en effet pas que le PSG qui peut alimenter les polémiques, et notamment les attaques qui avaient été effectuées sur le fait que les joueurs parisiens prenaient l’avion pour tous les déplacements, même les plus proches. Pour le match qui a eu lieu en novembre dernier face à l’OM, l’OL avait en effet décidé de se rendre à Marseille en avion. Deux jets privés ont débarqué, le premier avec les joueurs et le staff, et le second quelques heures plus tard avec les dirigeants. Pour un total de 3 tonnes de CO2 émises avec ce double voyage, sans compter le trajet retour. De quoi provoquer les réflexions de Complètement d’Enquête sur la sobriété écologique clamée par Jean-Michel Aulas en début de saison. « On va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Et quand on peut éviter l’avion, on puisse prendre le train et le car », avait lancé le président de l’OL, qui s’est vu rappeler à son arrivée à Marignane que cela faisait beaucoup pour quelqu’un qui préconisait des économies à ce niveau, alors que Marseille est à 1h30 de train de Lyon.

Les argument de l'OL non retenus

Nous avons reçu Complément d’enquête au stade, pris le tps de leur présenter, éléments, devis, échanges avec la SNCF + sécu. Ils ns ont fait répéter les choses 4x avant d’annoncer qu’ils ne conserveront pas ces séquences pourtant utiles pour que les pratiques de mobilité évoluent https://t.co/DqFMxU5qxN — Florent Deligia (@FlorentDeligia) March 7, 2023

Devant le bad-buzz généré par cet extrait de l’émission, l’Olympique Lyonnais a réagi par le biais de son responsable de la communication, Florent Deliglia, qui a tenu à faire savoir que toutes les raisons de ces déplacements en avion avaient été expliquées aux journalistes, sans que cela ne soit retenu. « Nous avons reçu Complément D’Enquête au stade, pris le temps de leur présenter, éléments, devis, échanges avec la SNCF + sécurité. Ils nous ont fait répéter les choses quatre fois avant d’annoncer qu’ils ne conserveront pas ces séquences pourtant utiles pour que les pratiques de mobilité évoluent. Nous serons toujours transparents et nous continuerons de chercher les meilleures alternatives », a livré Florent Deliglia, pour qui le reportage qui sera publié risque d’être à charge contre l’OL et cela de manière aveugle à ses yeux. Il faut dire que le passage évoquant les avions lyonnais à Marseille et la question à Jean-Michel Aulas se termine par cet intertitre : « Jets privés et ultra-riches : ça plane pour eux ! ».