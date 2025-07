Aulas revient pour sauver l’OL de la Ligue 2

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais est en grande difficulté financière et la menace d'une relégation en Ligue 2 n'a jamais été aussi grande. Le moment pour Jean-Michel Aulas, de prendre la parole.

Ce n’est un secret pour personne, Jean-Michel Aulas a très mal vécu la façon dont il a du se défaire de l’Olympique Lyonnais, et la manière dont il en a perdu le contrôle également. Poussé par Seydoux et les Chinois de IDG Capital, actionnaires du club, à vendre l’OL, le président-propriétaire historique a fini par céder son « bébé » à John Textor. Ce dernier a tout fait voler en éclats, vendant tous les biens propres et rémunérateurs, tout en virant quelques mois plus tard Aulas de ses fonctions de PDG d’OL Groupe.

Aulas « va tout faire » pour aider l'OL

Depuis, les ennuis se multiplient pour John Textor, qui a certes remis la formation lyonnaise en Coupe d’Europe, mais n’a jamais su convaincre les instances françaises de la viabilité de son modèle. Tout est même en train de s’écrouler, avec la relégation de l’OL en Ligue 2 par la DNCG, et la demande de l’instance financière de mettre enfin de l’argent en cash sur les comptes du club, sous peine d’aller voir ce qu’il se passe dans la division inférieure la saison prochaine.

Michele Kang a repris la gestion de l’OL des mains de John Textor, et Jean-Michel Aulas a tenu à faire savoir qu’il allait aider la businesswoman américaine dans son combat pour passer la DNCG et sauver Lyon de la descente administrative. « Je m’étais renseigné et on m’avait dit qu’il n’y avait aucun problème devant la DNCG... En tant que supporter je ne peux qu’aider tous ceux qui font en sorte que l’Olympique lyonnais ne soit pas en deuxième division. Et le football en a besoin. Michele Kang et Michael Gerlinger, que je connais depuis des années, ont accepté ce défi. L’épreuve est difficile, il faut que Michele Kang soit pertinente. Elle l’est. Un certain nombre de gens vont venir l’aider, on va tout faire pour que l’OL ne puisse pas rester là où il est aujourd’hui », a livré Jean-Michel Aulas à Actu.fr, histoire de faire comprendre qu’il pouvait aussi aider l’OL à bien préparer ce rendez-vous crucial. Cela même si sa position n’est pas évidente puisqu’il est vice-président de la FFF, organe qui chapeaute la DNCG.