Aouar et l'OL, tension maximum à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Houssem Aoaur commence à susciter quelques crispations du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a du monde qui tape à la porte et l'OL ne voudrait pas barrer la porte à une jeune pépite.

Il reste désormais quatre jours à l’Olympique Lyonnais pour sceller le destin d’Houssem Aouar, du moins si ce dernier valide son départ du club qui l’a formé. Car le projet ADN initié par Jean-Michel Aulas avec les retours simultanés d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso n’a visiblement pas besoin du milieu de terrain de 24 ans qui est désormais entré dans sa dernière année de contrat avec l’OL. Depuis des semaines, des rumeurs envoient Houssem Aouar dans toute l’Europe, mais au moment où son équipe ira défier Reims au Stade Delaune, l’international tricolore est toujours dans la capitale des Gaules où officiellement il soigne un problème à la cheville. Si ces derniers jours, le nom de Crystal Palace a été évoqué pour accueillir Houssem Aouar, rien ne dit que l’opération se finalisera et du côté de Lyon on commence à s’impatienter, le départ du milieu de terrain étant plus que souhaité et pas uniquement pour des raisons financières.

Aouar prive El-Arouch de temps de jeu avec l'OL

Fier de prolonger l’aventure. Merci au club pour sa confiance ainsi qu’à ma famille pour son soutien de chaque instant. Allez l’OL !❤️💙🦁❤️💙 pic.twitter.com/UjT2XM9hPn — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) May 10, 2022

Si l’hypothèse d’un départ libre d’Houssem Aouar en juin 2023 a de quoi chagriner un club qui est plutôt très doué dans ses ventes, le cas Lucas Paqueta le confirme encore, il y a aussi un aspect sportif à prendre en compte. Car il y a foule dans ce secteur de jeu à l’Olympique Lyonnais, et Peter Bosz sait que le club compte faire monter vers l'élite Mohamed El-Arouch, un pur produit du centre de formation de l’OL qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs de Lyon. Agé de 18 ans, le milieu de terrain international U18 français évolue avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, mais l’heure est venue pour lui de découvrir la Ligue 1. Et forcément, si Houssem Aouar reste, les possibilités vont se raréfier. « Le club continue d’espérer une offre d’ici la fin du mercato pour Aouar », affirme Hugo Guillemet dans ce dossier.