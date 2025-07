Amical ‍: L'OL écrase Majorque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Match amical

Majorque - OL : 0-4

Buts : Abner (15e, 29e), Mikautadze (20e) et Merah (37e)

Lyon poursuit son sans-faute en préparation. Après les victoires face à Villefranche et Hambourg et le match nul contre le Royal Antwerp, les hommes de Paulo Fonseca ont brillé face à Majorque (Liga) ce mercredi avec une victoire nette et sans bavure 4-0. Le jeune Merah, très en vue et excellent durant cette préparation, a inscrit son premier but en pros.