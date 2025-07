L'OL craque pour son diamant Khalis Merah

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL réalise un match de très haut niveau contre Majorque, ce mercredi en amical en menant déjà 4-0 à la pause. Un joueur crève l’écran dans le camp lyonnais en la personne du jeune Khalis Merah.

Aligné au milieu de terrain aux côtés de Corentin Tolisso et de Tanner Tessmann comme lors des matchs précédents, le jeune Khalis Merah fait très forte impression ce mercredi contre Majorque (4-0 à la mi-temps). Malgré son petit gabarit, le milieu de terrain de 18 ans est dans tous les bons coups et brille par sa justesse technique, se montrant même décisif puisqu’il a inscrit le quatrième but lyonnais. Déjà sous le charme du joueur né à Meyzieu lors des premiers matchs amicaux, les supporters de l’OL ont augmenté leur niveau de hype ce mercredi face au talent de plus en plus évident de Khalis Merah, lequel aura un vrai rôle à jouer sous Paulo Fonseca cette saison au vu de la refonte de l’effectif des Gones.

⏸ C'est la pause à Kufstein !



Auteurs d'une première période de grande qualité, nos Gones ont largement pris les devants et mènent de 4 buts ! 🤩🔥



0-4 #RCDMOL pic.twitter.com/9dgDTphQYn — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2025

« Le jeune Khalis Merah (2007) c'est vraiment très séduisant. Technique soyeuse, intelligence dans les déplacements et le positionnement, capacité à fluidifier le jeu ... Vraiment, il peut être une des belles surprises de la saison ! » commente notamment le compte spécialisé Espoirs du Foot, qui n’est pas passé à côté de cette pépite en devenir. Zack Nani non plus, le streamer préféré des Lyonnais clamant déjà son amour pour le milieu de 18 ans. « Khalis Merah je vais rien dire, c'est dur hein, mais je vais rien dire » a-t-il publié sur X. Les Lyonnais sont unanimes puisque le compte communautaire Only Gones est également sous le charme.

Les supporters s'enflamment pour Khalis Merah

« Le but de Khalis Merah fait plaisir. Il aura été hauteur d’une très bonne préparation pour le moment. Il a une place dans le groupe pro à jouer » a publié le compte fan de l'Olympique Lyonnais. Des dizaines de centaines de commentaires élogieux similaires fleurissent sur les réseaux sociaux, où l’on s’enflamme du côté des supporters de l’OL sur la belle montée en puissance de Khalis Merah. Tout cela est encore frais et va bien sûr demander confirmation au fil des matchs. Mais avec de telles performances, Merah va en tout cas gagner le droit d’être revu et sans doute en Ligue 1, Paulo Fonseca étant lui aussi très séduit par ce qu’il voit depuis plusieurs semaines.