9 dirigeants à la DNCG, l'OL sort l'artillerie lourde

Par Corentin Facy

Le verdict de la DNCG sur l’appel de l’OL ce mercredi sera connu un peu plus tard dans la journée, mais quelques informations commencent à fuiter sur l’audition des dirigeants lyonnais, qui s’est terminée vers 13 heures.

Le sort de l’Olympique Lyonnais est à présent dans les mains de la DNCG. Ce mercredi vers 13 heures, la délégation rhodanienne a quitté le siège de la FFF. Les cartes sont jouées et à présent, les membres de l’instance délibèrent pour savoir s’ils confirment ou non la décision prise le 24 juin dernier de reléguer l’OL en Ligue 2. Depuis cette première décision, John Textor a été écarté au profit de Michele Kang, connue dans le milieu pour son sérieux et sa bonne gestion financière. D’après une information de l’AFP, qui cite une source au sein de la Fédération française de Football, la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais était en tout cas très bien accompagnée ce mercredi midi au siège de la FFF.

Et pour cause, au total, neuf dirigeants de l’OL étaient présents pour convaincre la DNCG de maintenir les Gones en Ligue 1. Michele Kang et le directeur général Michael Gerlinger faisaient partie de cette délégation et étaient donc accompagnés de sept autres dirigeants lyonnais, dont l’identité n’a pas filtré. La source précise qu’aucun membre de l’OL ni de la DNCG ne s’est exprimé face à la presse à la sortie de l’audition. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre le verdict, lequel devrait être prononcé en fin d’après-midi ou en début de soirée par l’instance financière. En attendant, c’est tout Lyon qui retient son souffle.