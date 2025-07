OL ‍: Fin de l’audition, la DNCG va trancher

Dans : OL.

Par Corentin Facy

C’est ce mercredi sur les coups de 13h30 que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont quitté la FFF après leur appel devant la commission d’appel de la DNCG. RMC rapporte que le van dans lequel se trouvait les dirigeants lyonnais Michele Kang et Michael Gerlinger vient de repartir, ce qui signifie que l’audition est officiellement terminée. Les dirigeants de l’instance financière vont maintenant se réunir et prendre une décision quant au maintien ou pas de l’OL ou en Ligue 1. La sentence devrait tomber en fin d’après-midi, au plus tard en début de soirée alors que la radio précise par ailleurs que la nouvelle présidente lyonnaise Michele Kang a rencontré Marie Barsacq, ministre des Sports, juste avant le passage en appel de l’OL devant la DNCG.