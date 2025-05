7 titulaires en moins et zéro recrue, l’OL version 2025-2026 fait pleurer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est clairement à un carrefour de l'ère Textor en cette inter-saison. Le passage devant la DNCG fait trembler, alors que les départs de joueurs majeurs ne seront pas forcément compensés.

DNCG, fair-play financier de l’UEFA, indemnités de formation auprès de la FIFA, URSSAF, commission de la FFF, l’Olympique Lyonnais est sur tous les fronts en ce qui concerne les instances et les menaces sur son avenir. A tous les niveaux, le club de John Textor semble dans le viseur pour sa gestion opaque, à crédit et sans garantie pour l’avenir depuis que l’Américain a vendu quasiment tous les actifs du club lyonnais. L’avenir se jouera donc dans un premier temps dans les bureaux, mais il inquiète aussi beaucoup sur le plan sportif. Aux dernières tendances, l’OL pourrait ne pas être relégué en Ligue 2 cet été, mais subir des restrictions de la part de la DNCG, notamment sur le recrutement. De quoi vivement inquiéter car de nombreux départs sont prévus, ou seront forcés par les obligations du club de faire entrer de l’argent en cash.

Tolisso aussi sur le départ ?

Ainsi, selon le site Olympique et Lyonnais, ce sont sept joueurs majeurs qui peuvent claquer la porte cet été. Pour certains, c’est déjà fait puisqu’Alexandre Lacazette a fait ses adieux, et que Rayan Cherki devrait trouver preneur même s’il a encore un contrat en cours. Nicolas Tagliafico, en fin de contrat, ne continuera pas malgré le désir de l’OL de le conserver. Pour les grosses ventes, il faudra se tourner vers Thiago Almada et Malick Fofana afin de remplir les caisses du club. Enfin, deux joueurs au très gros salaire sont visés. Un Nemanja Matic qui a très mal fini la saison à tous les points de vue, et un Corentin Tolisso qui pourrait sentir qu’il est l’heure de relever un dernier gros défi dans sa carrière après sa saison pleine selon le média spécialisé. Sept joueurs majeurs du club, dont les départs pourraient ne pas être compensés si l’OL est interdit de recrutement. De quoi provoquer des suées chez les supporters lyonnais, qui éviteraient la Ligue 2 en cas de décision favorable de la DNCG, mais se retrouveraient avec une équipe amoindrie, et bien incapable de viser le fameux retour en Ligue des Champions tant espéré.