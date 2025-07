60 ME, le Bayern vient sauver l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Encore plus fort que Rayan Cherki, le transfert de l'été pourrait concerner Malick Fofana, qui fait saliver de nombreux clubs, prêts à s'aligner sur les demandes de l'OL pour récupérer la pépite belge.

Quand il a signé à l’Olympique Lyonnais en janvier 2024 alors que le club rhodanien était dans les bas-fonds de Ligue 1, Malick Fofana avait confié qu’il allait tout faire pour réaliser son rêve : jouer la Ligue des Champions avec le maillot lyonnais sur le dos. Ce ne sera probablement jamais le cas. L’OL a encore manqué son billet pour la grande Coupe d’Europe la saison dernière, et se bat actuellement administrativement et financièrement pour rester en Ligue 1. Une situation qui ne rassure pas les joueurs, mais qui met les clubs européens en appétit devant les talents de l’effectif lyonnais. Si la grosse vente du mois de juin a eu lieu avec le départ de Rayan Cherki pour Manchester City, le mois de juillet pourrait signifier le départ de Malick Fofana.

Liverpool pillé par le Bayern, c'est bon pour l'OL

La DNCG exige 70 ME pour maintenir l'OL en Ligue 1 https://t.co/vGcihmWol6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2025

L’ailier belge a la plus grosse valeur marchande de l’OL, et des intérêts de partout. The Independent fait le point sur sa situation, et révèle que la barre des 60 millions d’euros réclamée pour son transfert pourrait bien être atteinte. La raison à cela ? Le fait que le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Nottingham Forest, Leipzig, Naples et Liverpool s’intéressent à lui. Et ce sont les Reds qui se montrent les plus offensifs dans leur désir de s’offrir une ligne d’attaque de premier plan la saison prochaine. En effet, CaughtOffside explique que le Bayern fait le forcing pour récupérer Luis Diaz et Cody Gakpo, ce qui affaiblira clairement le club de la Mersey devant, malgré le recrutement de Florian Wirtz récemment. En conséquence, Liverpool mettra le paquet pour Fofana, qui viendrait comme un diamant à polir en Premier League. Les premières offres vont rapidement tomber en raison de la situation de l’OL, qui doit faire rentrer de l’argent dans les caisses d’une façon ou d’une autre.

A 20 ans, l’ailier d’origine guinéenne pourrait ainsi voir son prix quasiment quadruplé en 18 mois, et faire l’objet d’une nouvelle grosse vente de l’OL. Une ligne d’attaque lyonnaise qui serait drôlement affaiblie, mais à l’heure où la DNCG réclame 70 millions d’euros à Lyon, un tel départ sauverait quasiment Lyon de la relégation.