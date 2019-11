Nîmes-Rennes reporté en raison des intempéries

Dans : Nîmes.

Même s’il a attendu un maximum de temps avant de prendre sa décision, Willy Delajod, arbitre du match Nîmes-Rennes prévu ce samedi soir au stade des Costières n’a pas eu d’autre choix que de constater que la pelouse était injouable et donc de reporter cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1. Le terrain gardois étant totalement gorgé d’eau et la pratique du football y étant impossible, cette décision était logique. La LFP a annoncé dans un communiqué qu'un report à dimanche était impossible et qu'une date sera trouvée dans le calendrier, Rennes jouant cette semaine en Europa League.